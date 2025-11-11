İBB iddianamesi İstanbul 40'ıncı Ağır Ceza'ya sunuldu

İBB iddianamesi İstanbul 40'ıncı Ağır Ceza'ya sunuldu
Yayınlanma:
Son dakika... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 237 gün sonra yazdığı iddianame İstanbul 40'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Osimhen'i bakın ne bekliyor? Görüntüler olay oldu
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Uzman 'Bölge büyük depreme hazırlanıyor' diyerek uyardı: 8 büyüklüğünde deprem olabilir
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Sağanak yağışlar yurda giriş yapıyor! Ege'den girecek
Yıllık izinlerde 'hafta sonu' yeniden hesaplanacak: Çalışma başladı
Siyaset
CHP'li Başarır: Bu iddianameyi Erdoğan mı yazdı
CHP'li Başarır: Bu iddianameyi Erdoğan mı yazdı
İBB İddianamesi Halktv.com.tr'de! İşte tüm öne çıkanlar
İBB İddianamesi Halktv.com.tr'de! İşte tüm öne çıkanlar
İmamoğlu'nu iyi savunmak suç sayıldı!
İmamoğlu'nu iyi savunmak suç sayıldı!