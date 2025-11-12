İBB iddianamesinde AKP’li vekilin kardeşi çıktı: Kreş için verdiği çekler ‘rüşvet’ sayıldı!

Dinçer GÖKÇE

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 402 kişiye yönelik Mart ayı ortasından bu yana yürütülen soruşturma tamamlandı. 3 bin 738 sayfadan oluşan iddianame İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianameye ilişkin değerlendirme süreci 15 gün sürecek.

VAHİT KİLER 4 DÖNEM AKP’DE VEKİLLİK YAPTI

İBB iddianamesinde, haklarında dava açılan isimler arasında iktidara yakın Kiler Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Nahit Kiler de yer aldı. Kiler ailesinden Vahit Kiler ise, 4 dönem AKP Bitlis Milletvekili olarak görev yaptı.

Kiler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nahit Kiler.

KREŞ YAPIMI İÇİN ÇEK VERMİŞ

İş insanı Nahit Kiler’in dosyada yer alması, 8 yıl önceki bir işleme dayanıyor. İtirafçı olan Adem Soytekin ile Veysel Erçevik’in verdiği ifadeler sonrası Nahit Kiler’in de ifadesi alındı. Nahit Kiler ifadesinde, “2017 yılının sonlarına doğru, o dönem Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Murat Çalık beni belediye binasına çağırdı. Bana, Beylikdüzü'nde birçok inşaat yaptığımızı söyleyerek, belediye adına bir kreş yaptırmamızı istedi. Ben kendisine ‘bizim birçok işimiz var, kreş yapımıyla kendimiz uğraşamayız’ dedim. Bunun üzerine kendisi bana, ‘bizim kreş yaptırdığımız bir firma var, onlar sizinle iletişime geçer, masraflarını sizden alır’ dedi. Sonrasında kimin geldiğini bilmemekle beraber dosyada bulunan çekleri inşaatı yapan firmaya verdik” ifadelerini kullandı.

NAHİT KİLER DE ŞÜPHELİ KONUMDA

İddianameye göre Kiler Holding’in çeklerin birer örneği Adem Soytekin tarafında dosyaya ibraz edildi. Kreş binası yapılması için verildiği anlaşılan çeklere ilişkin iddianamede ‘rüşvet’ değerlendirilmesi yapıldı. Anılan eylemde dönemin Beylikdüzü Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Çalık’ın yanı sıra Adem Soytekin, Veysel Erçevik ile Nahit Kiler yer aldı.

‘1 MİLYON EURO’LUK YATIM MEHMET ŞAHİN’DE’

Hakkında dava açılan bir diğer isim ise AKP’li iş insanı Mehmet Şahin oldu. Goat Şirketler Grubu’nun sahibi Mehmet Şahin’in şüpheli konumda yer almasının sebebi de, itirafçı olan Adem Soytekin’in verdiği oldu. Soytekin geçen 21 Ekim’de verdiği ek ifadede “Meydan Yakuplu projesindeki Mehmet Şahin’e yapılan 4 adet devir ücret karşılığında yapılmıştır. Mehmet Şahin benim çok eski arkadaşım olur. Bu 4 daireyi kendisine emaneten verdiğim yönündeki iddialar doğru değil. Bana ait olan ancak Mehmet Şahin üzerinde bulunan yaklaşık 21 metrelik 1.000.000 Euro değerindeki yat meselesinde ise Mehmet Şahin tarafından dolandırıldım. Yat meselesinde de ben Mehmet Şahin’i, mallarımı üzerinde tuttuğum kişi olarak kullanmadım. Kendisiyle yapmış olduğum ticarete yöneliktir” ifadelerini kullandı.

Goat Şirketler Grubu'nun sahibi Mehmet Şahin.

‘ADEM SOYTEKİN 15 YILLIK ARKADAŞIM’

Mehmet Şahin ise konuya ilişkin verdiği ifadede “Adem Soytekin ile aramızda borç alışverişi yapmışımdır. Bu şahısla borç alışverişi yapmamın nedeni de bu şahısla uzun süreli dostluğumuzun bulunması nedeniyledir. Dosya içerisinde yer alan HTS kayıtları bana aittir. Bu şahıs benim 15 yıllık arkadaşımdır. Görüşme kayıtlarım dostluğumuzdan kaynaklıdır. Kendisiyle herhangi bir ticari faaliyetimde yoktur. Görüşme kayıtlarımızın herhangi bir özel sebebi de yoktur. 05 Şubat 2025 tarihli tape kayıtları bana aittir. Bu tape kayıtlarında geçen konuşmalardaki Adem Soytekin hakkında belirtmiş olduğum soruşturma konusu, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen bir soruşturmaya ilişkindir. Ben Büyükçekmece'de Uğur Güngör isimli şahsa ait olan Muscan İnşaat isimli firmadan daire satın aldım. Bu nedenle aramızda sıkıntılar yaşandı. Bu soruşturmalar kapsamında Adem Soytekin’in ismi geçtiğini duyduğum için bu konuda arayıp bilgi vermek istedim” dedi.

Mehmet Şahin, iktidara yakınlığı ile bilinen bir isim.

‘YATA KARŞILIK GAYRİMENKULLERİMİ VERDİM’

Halktv.com.tr’nin telefonla ulaştığı Şahin, Soytekin’in sözünü ettiği 1 milyon Euro’luk yata ilişkin şu bilgileri verdi:

“Adem Soytekin’in bir inşaat projesi vardı. Bu projenin plastik doğrama işlerini M. Ç. İsimli bir kişi üstlendi. Soytekin bu kişiye, nakit para yerine yatını verdi. Ancak bu kişi, banka kredisi için gayrimenkule ihtiyacı olduğunu söyledi. Yatı bana satmak istedi. Ben de bu kişiye bir dizi gayrimenkul ile aracımı verdim. Soytekin de bu kişi ile kendi protokolünü yaptı. Ancak daha sonra M. Ç. Üstlendiği işi yapmadı. Başka firmaları da mağdur etti. Ortada benlik bir durum yok. Ben, mülklerimi ve araçlarımı vererek bu yatı aldım. Ve yat halen de bende” dedi.