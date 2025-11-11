İBB iddianamesi: 2 'ayrı' şüpheli 2 'aynı' ifade!

İBB iddianamesi: 2 'ayrı' şüpheli 2 'aynı' ifade!
Yayınlanma:
İBB soruşturmasında iddianame hazırlandı. 3742 sayfalık iddianamede dikkat çeken detaylar ortaya çıkmaya başladı. İddianamede iki farklı şüphelinin farklı zamanlarda aynı ifadeleri verdiği görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen ve çok sayıda kişinin tutuklu bulunduğu soruşturma ilişkin iddianame tamamlandı.

3742 sayfalık iddianamede, 237 gündür tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için 2352 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianameye yönelik tartışmalar devam ederken dikkat çeken ayrıntılar gelmeye devam ediyor. İddianameye yansıyan şüpheli ifadelerinde ilginç bir detaya rastlandı.

İKİ ŞÜPHELİ 'AYRI' ZAMANLARDA 'AYNI' İFADEYİ VERDİ

İBB soruşturması devam ederken 10 Temmuz'da tutuklanan ve iddianamede “şüpheli” sıfatıyla yer alan iddianamede “şüpheli” yine iddianamede “şüpheli” sıfatıyla yer alan ve etkinlik sektöründe faaliyet gösterdiği belirtilen Burak Biçer’in bire bir aynı ifadeleri verdiği görüldü.

İddianameye göre Biçer, bu ifadeyi 8 Nisan’da verirken Çelik’in ise aynı ifadeyi 23 Nisan’da verdi.

İşte o ifade:

ec2d92ae-7e9a-422c-bc9c-f29115c86901-1.webp

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

