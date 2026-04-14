İBB davasında 20’nci duruşma dün akşam sona erdi. Savunmaların ardından mahkeme ara verdi. Yargılama bugün 21’inci celsede devam edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik davada gözler bugün görülecek 21’inci celseye çevrildi. Dün yapılan 20’nci duruşmada hem salon içindeki tartışmalar hem de savunmalarda öne çıkan çıkışlar dikkat çekti. Mahkeme heyeti, avukatların savunmalarının tamamlanmasının ardından duruşmayı bugüne bıraktı.

Dava, Beyoğlu Belediyesi dosyasının ana dosyayla birleştirilmesinin ardından daha da genişledi. Bu birleşmeyle birlikte sanık sayısı 400’ün üzerine çıktı. Son tahliyeler sonrası tutuklu sayısı ise 89’a geriledi.

Duruşma bugün Esma Bayrak'ın savunması ile devam edecek. Bayrak'ın savunması ile veri sızıntısı iddiasını içeren iddianamedeki Eylem 13'deki suçlamalar hakkındaki kısım bitecek. Bayrak'ın ardından KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt savunmasını yapacak.

KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt'un savunması saatlerce devam etti. Ali Kurt, savunmasının salonda büyük bir ilgi ile dinlendiği aktarıldı. Kurt'un parmak bastığı noktalar, iddianame üzerine yönelik çarpıcı eleştiriler yarattı. Kurt, sunumda lazer bile kullandı. MASAK raporlarını anlatırken kendini ifade etmek için lazer ile gerekli yerleri gösterdi.

Kurt, KİPTAŞ'takii usulsüz satılma işlemlerini reddetti. Kurt,SPK'nın belirlediği fiyatın altında Cumhurbaşkanı gelse bile satamayacağını belirterek iddialara çok sert tepki gösterdi.

Devletin malını da koruduğunu belirten Kurt, itirafçı Adem Soytekin ve Ertan Yıldız'ın çelişkilerine dikkat çekti. Kurt, "Adem'e çok kızgınım. Çocuklarımın gözyaşlarının sebebidir. Ama öyle bir iddianame yazmışsınız ki, Adem'i savunmak zorunda kalıyorum" diyen Kurt, Ertan Yıldız hakkında yakalama kararı gelmezse mahkemeye gelip kendini savunmaacağını iddia etti.

"Devletin malını korduğum için yargılanıyorum" diyen Kurt şunları da ifade etti:

"Ben 15 yıldır devletin memuru oldum, hakkımda tek olumsuz rapor yok hesaplarıma el koydunuz ya. Ben orta üst segmentte geliri olan, birikimi olan biriydim…

Ben bunu niye yaşıyorum?

İşgalciyi yerinden çıkardım diye mi, şarlatanlara fırsat vermediğim için mi… böyleyse kimse kamu adına çalışmasın… Bunlar kötü niyetli insanlar, beni hangi iddiayla tutukladınız bilmiyorum. Bu gerekçelerle beni tutuklamadınız çünkü bu iddialarla tutuklanmam lazım çünkü… 11 aydır tutsağım… devlet bana çok mahrem projeler teslim etti.” “Ben tüm gelirlerimi belgeliyorum, kuruşu kuruşuna… Resmi mal beyanımı sundum size, 13 yıl üst düzey yöneticilik yapmamışım gibi gelirlerimiz üzerinden manipüle edilmeye çalışıyoruz. Mal varlıklarım üzerindeki tedbirin kaldırılmasını talep ediyorum. Bir yıla yakındır hesaplarım, maaş hesabım bloke…” “8 yaşında kızım, 12 yaşında oğlum var. Bu sene sınava girecek ve ben çocuğumun bu yaz yanında olmalıyım. Devlet malına sahip çıktığım için yargılanıyorum. Böyle manşet atabilirler… devlet malına sahip çıktığım için beni yargılıyorsunuz”

Ali Kurt’un savunması bitti. Ali Kurt’un eşi Aslı Kurt “Seninle gurur duyuyorum” diye bağırdı izleyici sıralarından.

ALİ KURT'TAN ÇOK ÇARPICI KANAL İSTANBUL SAVUNMASI | 14.30

Duruşmaya verilen ara bitti. KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt'un savunması başladı.

Kurt çarpıcı bir Kanal İstanbul bilgilendirmesi yaptı:

"Hakkımdaki iddialar maalesef teknik kavramların yanlış yorumlanması ve etkin pişmanlıktan faydalananların çelişkili yorumları üzerine inşa edilmiştir. İstanbul başta olmak üzere büyük şehirleri kapsayan 24 ilden sorumluydum. Kamunun mahrem derece projelerinde çalıştım. Görevim gereği devletin üst makamlarıyla mahrem toplantıya katıldım. bu detayı, Kanal İstanbul’un yapıldığı şu anki rezerv alan 372 milyon metre karelik bir alandı. bunu bilen 4-5 kişi vardı bunlardan biri bendim. incelendiğinde ne benim ne de yakınlarımın 1 metrekare aldığını göremezsiniz.

Zaten bu yüzden tokide bana görev verdiler. hiçbir zaman böyle bir şeye tenezzül etmedim.

Dört toki başkanıyla çalıştım. Memurluktan istifa ettiğimde sicilimde en ufak pürüz yoktu. şu anda da yok ama o zaman da yoktu bunu teyit edebilirsiniz.

2019 yılında KİPTAŞ’a genel müdür olarak atandım.

KİPTAŞ’ı devraldığımızda ciddi sıkıntılar yaşadık. 1.2 milyar piyasaya borç vardı. bugün 9 buçuk milyar TL'ye denk geliyor. 40 milyon doları kamu bankalarına olan borçlardı. vergi dairesine olan borçlardan dolayı genel müdürlük binasını ipotek ettirmek zorunda kaldık.

Bir yılda yürür hale getirdin, 1 buçuk yıl sonra da tüm borçlarımızı sıfırladık. Proje kararlarımızı anketlerle belirlemeye başladık. kiptaş tarihinde birçok ilke imza attık. gayrimenkul satışlarını ilk kez müzayedede satmaya başladık. 9 müzayede yaptık.

Biz müteahhitlerimize iddianamede yazdığı gibi belli gruplara ayrıcalık tanıyarak belirlemedik. Bunu da türkiyede yapan ilkiz.

Bizden önce kiptaş hiç kentsel dönüşüm yapmamıştı. 2 bölgede döndüm adı altında yıkım yapıyor biri 5 levent bölgesinde, 1632 konut yıktı kiptaş. biz 13 ilçeden 2519 konut diktik.

Yurtlar yaptık, deprem bölgesinde ilk betonarme okulu biz inşa ettik.

İBB Davası'nda savunma yapan tutuklu KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, çalıştığı yerlerde mülk edinmediğini belirtti. Kurt, "Genel müdür olduğum dönemde İBB Meclisi’nden bir tane karar geçiremedik. Müzayedeye çıktık olay oldu. Genel müdürlüğümden önce Başakşehir’de arsa alınmış, borcunu da biz ödedik. Yeşil alana çevirdi İBB Meclisi" dedi.

İBB Davası'nda savunma yapan KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, genel müdürün tek başına imza yetkisi olmadığını söyledi. Göreve geldiğinden bu yana Sayıştay denetimlerine başlandığını belirten Kurt, "İddianamedekilerin hiçbiri bana sorulmadı. Çünkü belgeleri hemen sunardım ve kimse tutuklayamazdı" dedi.

İBB Davası'nda savunma yapan KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, hakkında bir tane olumsuz MASAK raporu bulunmadığını söyledi. Dijital bilgilerini verdiğini belirten Kurt, suç unsuru bulunmadığını vurguladı. Kurt, "Ciddi hataları olan bilirkişi raporları var. Benimle ilgili olumsuz bir tane rapor yok. Olumlu rapor var, dosyaya konulmamış. Olumsuz bir tane delil yok" dedi.



KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, kolluktaki ifadesinin 13 saat sürdüğünü söyledi. Kolluktakilerin 'Ali Kurt’u piyon yapalım. Ali’ye bastıralım, bu işi çözdürürüz' dediklerini anlatan Kurt, "Bana diyor ki kolluktaki arkadaş: 'Bundan ne anlıyorsun?' Bana kumpas kuruyorlar, bunu anlıyorum" dediğini belirtti.

İBB Davası'nda savunma yapan KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, iddianamedeki çelişkiye dikkati çekti. İBB personeline daire satılmasına ilişkin SPK’nın belirlediği fiyata bedeli çıkarttıklarını belirten Kurt, İddia makamının 'SPK’nın belirlediği bedelin altında' diye kayıtlara geçirdiğini belirtti.

Kurt, itirafçı Adem Soytekin'in tahliye olabilmek için bir şey söylemesi gerektiğini ifade etti ve "Adem'e çok kızgınım. Çocuklarımın gözyaşlarının sebebidir. Ama öyle bir iddianame yazmışsınız ki, Adem'i savunmak zorunda kalıyorum" dedi.

Kurt ayrıca, Adem Soytekin'in hem kendi ismini hem de tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ismini kullanarak, kendi çapında işler yapmaya çalıştığını da ifade etti.

İBB Davası'nda savunma yapan KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, CHP’lilere daire satıldığı iddialarının troller tarafından yayıldığını söyledi. İtirafçı Adem Soytekin'in serbest bırakıldıktan sonra bu iddianın ortaya çıktığını belirten Kurt, satış yetkisinin Soytekin'de olduğunu belirtti. Kurt, "CHP’lilere daire satmak suç değildir, öyle bir organizasyon da olmadı" dedi.

Adem Soytekin'in gerçekte ne olduğunu bildiği konuları çarpıtarak anlattığını da ifade eden Kurt, ayrıca Eylem - 29'dan suçlanmasına ilişkin, "Avukatlar senin bu eylemde adın geçmiyor diyorlar. Devletin yıllarca işgal edilmiş bir yerini geri almışım, hukuksuz bir eyleme son vermişim. Mahkeme kararıyla tahliye ettiğim yer nedeniyle yargılanıyorum" ifadelerini kullandı.

İBB Davası'nda ara sona erdi. Duruşma, tutuklu KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt'un savunmasıyla devam ediyor.

İBB Davası'nda tutuklu dijital reklamcı Esma Bayrak'ın avukatı Mert Er Karagülle, müvekkilinin 8 ihaleye katıldığını ve 7 tanesini kazanamadığı belirtti.

Kazandığı tek ihalenin dava konusu olduğunu belirten Karagülle, "39.700'ü Esma veriyor, Ponte veriyor. 6.700'ü yine bir belediye iştiraki olan Kültür A.Ş.'de kalıyor, 33'ü İBB'ye gidiyor. Nerede kamu zararı? Niye 6.700'ü kamu zararı olarak değerlendiriyor" dedi.

Karagülle'nin savunması devam ederken mahkeme başkanı duruşmaya ara verdi.

Duruşmaya 13.00'de ara verildi. Öğleden sonra devam edecek.

BAYRAK'IN AVUKATINDAN DELİL ÇIKIŞI

İBB Davası'nda tutuklu dijital reklamcı Esma Bayrak'ın avukatı Mert Er Karagülle, müvekkilinin savunmasına başladı. Karagülle, iddianamedeki maillerin itirafçı Naim Özgüner tarafından forwardlandığını belirtti. Maiilerin Özgüner tarafından bozulmuş olduğunu söyleyen Karagülle, delil olmadığını vurguladı. Karagülle, "Maillerde Esma Bayrak var 'gmail' değil 'qmail' var. Mail gösteriyor ekranda" dedi.

MURAT ONGUN İLK DEFA SÖZ ALDI

Murat Ongun ilk defa söz aldı! Kim bu X kişisi? İBB davasında Murat Ongun, Eylem 13 kapsamındaki savunmaların ardından ilk kez söz aldı. Ongun, daha önce dinlenen tutuklu sanıkların beyanlarına rağmen bazı iddiaların duruşmada hiç açılmadığını söyleyerek mahkeme heyetine tepki gösterdi.

Ongun, 14 tutuklu sanığın İstanbul Senin ve İBB Hânem başlığında suç olmadığını anlattığını belirterek şöyle dedi: “Buradaki 14 insan da ‘Burada suç yok, biz suçsuz yere yatıyoruz,’ dedi.”

Hakkındaki suçlamaların sorgu sırasında sanıklara yöneltilmediğini söyleyen Ongun, “Ve ben bazı insanlarla bazı suçlar işlemekle suçlanıyorum. Lakin bu iddialara dair iddianamede yatan bu iddialara dair ne zatıaliniz sizler tarafından ne de Savcı Bey tarafından ifadesi alınan sanıklara sorulmadı” ifadelerini kullandı.

Ongun, bu başlıkların daha sonra yalnızca kendi savunmasına bırakılmasından kaygı duyduğunu belirterek, “Yani 2 ay sonra bu konular gündeme geldiğinde hani ben bunları tek başıma mı kucağımda bulacağım, merak ediyorum” dedi.

Ses kaydı çözümleme tutanağına da değinen Ongun, konuşmanın büyük bölümünü yaptığı söylenen kişinin dosyada yer almamasına dikkat çekti. Ongun bu bölümde, “Ama X yok! Sayın Başkanım; konuşmanın yüzde 94’ünü yapmış X yok” dedi.

ESMA BAYRAK'IN SAVUNMASINI YAPTI

Tutuklu sanıkları, avukatları, gazeteciler ve izleyiciler salondaki yerini aldı. Mahkeme heyetinin gelmesiyle duruşma başladı. Ağustos ayından bu yanan tutuklu olan Esma Bayrak, itirafçı olan eski İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Naim Erol Özgüner'in verdiği ve diğer sanıkların iftira dediği ifadeye atıf yaptı. Bayrak, "Eylem - 13'e Erol Bey'in bir sözü üzerine dahil edilmişim. İstanbul Senin uygulamasının hiçbir teknik aşamasında yer almadım" dedi.

İBB tutuklusu İş İnsanı Esma Bayrak'ın savunması başladı:

"Ponte Dijital Rekamcılık sahibiyim, dijital reklamcıyım. 12 yıldır bu alanda hizmet veriyorum.

Eylem 13'e etkin pişmanlıktan faydalanan Erol beyin bir sözü üzerine dahil edildim. İstanbul Hanem'i hiç duymadım. İstanbul Senin'e ise dahil değilim.

Mailler ise suç değil. Google Tech Manager yoktu. 15 sene önce tek tek sitelere eklem yüklenirdi. Google basit bir kod çıkardı. Websitelerinin çalışma hızı arttı, operasyon hızı arttı.

Kodlar websitesinin ön yüzüne, tasarım kısmına eklenir. Veri tabanına, arka tarafa eklemek e verilere erişmesi imkansızdır. Kamu kurumlarından da bu kodlar kullanılır. Anonim bilgileri kullanır. Demografik yapı ile ilgili bilgileri görürsünüz.

Google,META, Twitter, adform reklam yada raporlama olsun, bunlar birbirlerinin rakipleri. Bunlar birbirlerine günahlarını vermez.

Veri indirebileceğiniz bir araç da yok, teknik olarak mümkün değil.

İBB tutukluları salona geldi. Tutuklular, izleyici tarafından alkışlarla karşılandı.

DÜN NELER YAŞANDI?

Duruşma, tutuklu sanık Necati Özkan’ın savunmasıyla öne çıktı. Özkan, etkin pişmanlık kapsamında verilen bazı ifadelerin çelişkili olduğunu savundu. Hakkındaki suçlamalara dayanak gösterilen beyanlara ve taşınmaz işlemlerine ilişkin ayrıntılı açıklamalar yaptı. Savunmasının sonunda mahkeme heyetine “Tarihin doğru tarafında yer alın” ifadelerini kullandı.

İBB davasında Necati Özkan savunma yaptı: İddialara tek tek yanıt verdi

Necati Özkan da savunmasında şu noktaya da dikkat çekti:

“Rüşvet verme suçundan tutukluyum. Eylem 4 kapsamında bana 7.5 ay boyunca tek soru sorulmadı. Sonra soruşturmaya Adem Kameroğlu isimli bir işadamı dahil ediliyor. İlk ifadesinde aleyhime verdiği tek bir ifade bile yok, tek bir suçlama yok. Ama sonra iş değişiyor sonra Adem Kameroğlu bir yalan makinesine, bir iftira makinesine dönüşüyor”

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da duruşmanın başında söz aldı. Dosyaya sonradan eklenen isimler ve uzun tutukluluk süreleri üzerinden eleştiriler yöneltti. Geçen celsede savcı tarafından kendisine yöneltilen sözleri “tehdit” olarak niteledi ve bu konuda tedbir alınıp alınmayacağını sordu. Mahkeme başkanı ise bu konuda bir tedbir olmadığını söyledi.

Dün duruşmaya Necati Özkan’ın çapraz sorgusu damga vurdu. Mahkeme başkanı, savcı ve Ekrem İmamoğlu’nun sorularını yanıtlayan Özkan, Beylikdüzü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde hiçbir idari görevi ya da karar yetkisi bulunmadığını söyledi. Belediye ihalelerine girmediğini, kamu kurumlarıyla çalışmayı da yıllar önce bıraktığını anlattı.

Öğleden sonraki oturumda ise Özkan’ın avukatları söz aldı. Savunmalarda iddianameye, gizli tanık beyanlarına ve dosyadaki delillere yönelik sert eleştiriler yapıldı. Avukatlar, müvekkillerinin tahliyesini ve beraatini istedi.