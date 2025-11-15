Hasan Mutlu'nun Özel Kalem Müdürü Rıdvan Öztürk tahliye edildi

Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik 13 Eylül’de düzenlenen operasyon kapsamında Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun da aralarında bulunduğu 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan isimlerden biri de Belediye Başkanı Mutlu'nun Özel Kalem Müdürü Rıdvan Öztürk’tü.

İKİ AY SONRA TAHLİYE EDİLDİ

Soruşturma kapsamında 16 Eylül’de Hasan Mutlu ile birlikte tutuklanan 26 kişi arasında yer alan Öztürk, yaklaşık iki ay sonra tahliye edildi.

Sözcü'den Muratcan Altuntoprak'ın haberine göre; tahliye kararının “etkin pişmanlık” hükümleri çerçevesinde verildiği iddia edildi.

Bu gelişmenin ardından, belediyeye bağlı Baytaş şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Selim Mataracı'nın da ifadeye çağrıldığı öğrenildi.