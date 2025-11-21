Hasan Mutlu'nun eşi Saraçhane'de gözyaşlarına boğuldu! Dilek İmamoğlu böyle teselli etti

Saraçhane’de düzenlenen Aile Dayanışma Ağı’nın 14. buluşmasında konuşan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun eşi Safiye Mutlu da konuştu.

Safiye Mutlu, söze Silivri (Marmara) Cezaevi’ndeki tutuklulara ve buluşmaya katılanlara selam göndererek başladı.

Konuşmasını duygusal bir şekilde sürdüren Mutlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konuşmamı şu anda Silivri zindanlarında dostları, yol arkadaşları ile birlikte siyasi kararlarla haksız ve hukuksuz yere tutuklu olan canımdan çok sevdiğim eşim ve eşimin yol arkadaşları, eşlerinizi, yakınlarınızın üzüntüsü içerisinde, ancak eşimin bana sağlamış olduğu büyük bir cesaret ve gururla yapıyorum"

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Tutuklamaların hukuksuz olduğunu vurgulayan Safiye Mutlu, eşinin gözaltına alınmadan önceki sözlerini aktarırken gözyaşlarına boğuldu. Konuşmasına bir süre ara vermek zorunda kaldı. Safiye Mutlu'yu İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, sarılarak teselli etti.

Mutlu, ardından konuşmasına şöyle devam etti:

"6-7 aydır tehdit ve taciz altında bulunan eşim ‘Beni de alacaklar. Tutuklu arkadaşlarımın ne suçu vardı ki? Suç aranmıyor, suç yaratılıyor. Bizim suçumuz Cumhuriyet Halk Partili olmak. Ekrem Başkanımızın yanında olmak. Halk için, hak için mücadele etmek. Sen de korkma, çekinme, bunlar biter. Karanlıklar bir gün aydınlığa döner’ diyordu."

Mutlu, eşinin sözlerine, "Evet ben de inanıyorum. Karanlıklar bir gün biter, aydınlığa döner" ifadeleri ile yürekten katıldığını dile getirdi.

"EŞİMLE GURUR DUYUYORUM"

Safiye Mutlu, eşi Hasan Mutlu’nun yıllardır eğitim alanında ve CHP'ye verdiği emeği anlattı:

"Ben Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Hoca’nın, Hasan Mutlu’nun eşiyim. Kocayla gurur duyuyorum. Benim kocam 35 yıldır Bayrampaşa’da, Gaziosmanpaşa’da, Sultangazi’de, Eyüp’te eğitim işi ile uğraşıyor. Sadece Bayrampaşa’da 40.000’in üzerinde öğrenci okuttu. Bu ilçelerde Atatürkçü Düşünce Derneği’nin kurucularındandı. Bayrampaşa’da 12 yıla yakın Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlığı yaptı. Bayrampaşa’da herkes tanır, sever eşimi. Çocuklar ‘Hasan hocam’ diye peşinden koşarlar. Hiç kimseyi, hiçbir zaman ayırmadı, ayrıştırmadı"

Hasan Mutlu’nun, Ekrem İmamoğlu ile geçmişten bu yana siyasi yol arkadaşlığı yaptığını hatırlatan Safiye Mutlu, şöyle konuştu:

"Ekrem Başkanımız ile aynı dönem ilçe başkanlığı yaptı. Gurur duyuyordu. Ekrem Başkanımızın arkadaşı olmaktan, onunla yol yürüyor olmaktan."

3 TL'YE ÇAY VERDİĞİ İÇİN KAMU ZARARI İLE SUÇLANDI!

Bayrampaşa’da kısa sürede büyük değişimlerin yaşandığını anlatan Mutlu, eşinin kamu yararı gözeterek yaptığı hizmetlerin suç olarak gösterildiğini vurguladı:

"Bayrampaşa’da çalışma arkadaşları ile birlikte kısa zamanda büyük değişimler sağladı. Eğitime, amatör kulüplerine büyük destekler sağladı. Beş sosyal tesis, dört kreş, taziye evleri, aşevi, lojistik merkezleri, tanzim satış, parklar, bahçeler ve kültür çalışmaları ile büyük değişimler sağladı"

Mutlu, eşi hakkında açılan davaya tepki göstererek şöyle dedi:

"Sosyal tesislerde 3 TL’ye çay satıyor, kamuyu zarara uğratıyor diye suçlanıyor benim işim. Halkın olanı halka kazandırmakla suçlanıyor. Rantçılardan, kul hakkı yiyenlerden korkmadı. Bunlara taviz vermediği için tutuklu"

Gözaltı sürecine dair detayları da paylaşan Mutlu, eşinin uzun süredir tehdit aldığını ve tutuklanmayı beklediğini aktardı:

"Eşim sıranın kendine geldiğini, kendisini de alacaklarını biliyordu. 4 aydır tehditler, telefonlar hiç susmuyordu. 12 Eylül Cuma günü öğlene doğru yanıma geldi. ‘Beni de yarın alacaklar’ dedi. Telefon gelmiş, bilgi gelmişti. Avukatını aradı. İl sekreteri Soner’i aradı. Bilgi verdi ve belediyeye geçti"

Akşam saatlerinde ise CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile eşinin yaptığı görüşmeyi şöyle aktardı:

"Saat 23 gibi il başkanımız Özgür Bey aradı. Eşim ‘Bizi yarın alacaklar’ dedi. Özgür Başkan ‘Abi, şu anda böyle bir durum görünmüyor. Sıkıntı yapma’ dediğinde, ‘Başkanım ben sıkıntı yapmıyorum. Zaten 4 aydır bu gece bu gece diye bekliyorum. Ancak kesin öğrendim. Beni sabah alacaklar. Korkmuyorum, kaygı duymuyorum. Sadece bilgi vermek istemiştim’ dedi"

Safiye Mutlu, gözaltı sabahını da şu sözlerle anlattı:

"Sabah hazırdık. Saat 5.30 gibi geldiler. Eşim gelen memurları buyur etti. Bizim onları beklediğimizi görünce şaşırdılar. Fazla rahatsızlık vermediler. Eşim gülerek, başı dik bir şekilde gitti"

Konuşmasının sonunda duygularını dile getiren Safiye Mutlu, dayanışma çağrısıyla sözlerini tamamladı: