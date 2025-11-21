Dilek İmamoğlu'ndan yalan söylediği itiraf eden Cem Küçük'e tepki! "Özür borcu var"

İBB soruşturmasında tutuklanan ailelerin yakınları bu haftada Saraçhane'de toplandı. Aile Dayanışma Ağı'nın 14'üncü haftasında açılış konuşmasını İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu yaptı.

Dilek İmamoğlu, her hafta aynı kararlılıkla bir araya geldiklerini belirtti. İmamoğlu, şunları ifade etti:

“Aile Dayanışma Ağı olarak bugün yine aynı kararlılıkla, aynı umutla buluşmamızı gerçekleştiriyoruz. Her cuma olduğu gibi sadece sevdiklerimize duyduğumuz özlemi paylaşmak için değil, toplum vicdanının sesi olmak, adalet arayışını hep birlikte büyütmek için bir aradayız.”

"MÜCADELEMİZ ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ İÇİNDİR"

Dayanışmanın önemine dikkat çeken İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Burada birbirimize omuz veriyoruz. Acımızı paylaşıp gücümüzü çoğaltıyoruz. Ama bundan daha da önemlisi adalet arayan herkesle güçlü bir yol arkadaşlığı kuruyoruz. Mücadelemiz yalnızca kendimiz için değil. Bu ülkenin yarınları, çocuklarımızın geleceği içindir. Bu buluşmalara katılan herkese tüm kalbimle tekrardan teşekkür ediyorum.”

Dilek İmamoğlu eşi Ekrem İmamoğlu’na yönelik hazırlanan iddianamenin adaletsiz bir sürece dönüştüğünü ifade etti:

Silivri’den duygusal mesaj geldi: Dilek İmamoğlu eşine böyle yanıt verdi

“İddianame açıklandığından bu yana yaşananlar bu sürecin ne kadar yanlış, ne kadar taraflı ve nasıl bir adaletsizlik sarmanına dönüştüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.”

Hazırlanan dosyanın içinin boş olduğunu söyleyen İmamoğlu, iddianamenin ortaya çıkmasının ardından yaşanan gelişmelere dikkat çekti:

“Aylarca süren bir soruşturma adı altında suç yaratmaya çalışanlar şimdi hazırladıkları iddianameyi sahiplenmekten kaçıyor, birbirlerinin üzerine yıkmaya çalışıyorlar.”

YALAN HABER YAPANLARA SESLENDİ! "ÖZÜR DİLEYİN"

Televizyon programlarında dile getirilen bazı ifadelerin gerçek dışı olduğunu söyleyen Dilek İmamoğlu, yaşanan mağduriyetlere değindi.

Dilek İmamoğlu, İBB soruşturmasında yalan haber verdiği itiraf eden AKP iktidarı yanlısı Türkiye Gazetesi Yazarı ve TGRT Haber programcısı Cem Küçük'e tepki gösterdi.

Küçük'ün ismini vermeden konuşan Dilek İmamoğlu, İBB soruşturmasında yalan haber yapanların özür dilemesi gerektiğini ifade etti. Dilek İmamoğlu, şunları ifade etti:

"HİÇBİRİ MASUM DEĞİL"

"Tıpkı televizyon programlarında "İnsan arada yalan söyleyebilir" itirafını dile getirerek geçiştirmeye kalktıkları o yalanlar gibi. Hiçbiri masum değil. Çünkü bu yalanların bedelini özgürlüğü elinden alınmış yüzlerce insan, onların evlatları, anneleri, babaları ödüyor.

itirafını dile getirerek geçiştirmeye kalktıkları o yalanlar gibi. Çünkü bu yalanların bedelini özgürlüğü elinden alınmış yüzlerce insan, onların evlatları, anneleri, babaları ödüyor. Aileler parçalanıyor, çocuklar ağlıyor. Bu ailelere, bu insanların özür borcu var. Hal böyleyken milyonların gözü önünde yalan söylediğini itiraf edenler ellerini kollarını sallayarak dolaşıyor, iftiraya uğrayanlar cezaevinde tutulmaya devam ediliyor. İşte bu adaletin nasıl ters yüz edildiğinin en acı göstergesidir. Bugün öyle büyük yalanlar, öyle büyük baskılar dolaşıyor ki insan aklının, vicdanının kabul edebileceği şeyler değil bunlar.

"DÜPEDÜZ İNTİKAM DUYGUSU"

Konuşmasında, ailesine yönelik ekonomik ve hukuki baskıları da dile getiren Dilek İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili oğlum Selim'in hesaplarına tedbir konuldu. Zaten aile şirketimize el konulmuştu. Şimdi bütün ailemiz baskı altına alınmaya çalışılıyor. Bu bir adalet arayışı değil. Bu düpedüz bir intikam duygusudur. Atılan her adım bunu açıkça gösteriyor.”

Ekrem İmamoğlu'na yönelik sansüre de değinen Dilek İmamoğlu, sosyal medya hesaplarının kapatıldığını belirtti:

“Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafı, sesi, görüntüsü yasak. Kendini ifade etmesi yasak, avukatının onu savunması yasak. Şimdi ise gerçekleri anlatan ilk hesapları teker teker kapatılıyor. 15 buçuk milyon kişinin oyuyla Türkiye'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı aday ofisi hesabı bile kapatıldı.”

"BU ASRIN KORKUSUDUR"

Bu sürecin sadece bir kişiyi değil, tüm toplumu hedef aldığını söyleyen İmamoğlu, “Bu yalnızca bir kişiyi susturmak değil. Bu koskoca bir toplumu susturmaya çalışmaktır. Bu korkunun resmidir. Bu korku asrın korkusudur.” dedi.

AİLELERDEN ÜÇ TALEP

Adalet taleplerini üç maddede sıralayan Dilek İmamoğlu, şöyle konuştu:

“Biz ise tüm bu baskıların, yalanların ve iftiraların karşısında en başından beri aynı net talebi dile getiriyoruz.

1 Adalet herkes için eşit işlesin.

2 Masumiyet karinesi korunsun. Tutuksuz, adil ve şeffaf yargılama ilkeleri eksiksiz uygulansın.

3 Mahkeme süreci TRT'den canlı yayınlansın.”

TRT’ye de çağrıda bulunan İmamoğlu, kamu yayıncılığının tarafsızlık ilkesiyle hareket etmesi gerektiğini vurguladı:

“TRT artık tarafsız, sağduyulu ve masumiyet karinesini gözeterek yayın yapmalıdır. Kamu yayıncısı TRT, suçları kanıtlanmamış kişiler hakkında yapılan taraflı yayınlarla ailelere, çocuklara yaşatılan zulme artık son vermelidir.”

Tüm siyasi ve sivil kesimlere çağrısını yineleyen Dilek İmamoğlu, bu sürecin sadece bazı isimlerin değil, tüm ülkenin meselesi olduğunu belirtti:

“Bu çağrı yalnızca birkaç kişinin omuzlayacağı bir görevde değildir. Bu ülkede adaleti ya hep birlikte savunacağız ya da hep birlikte kaybedeceğiz. Bu hukuksuzlukların bedelini sadece bireyler ödemiyor. Ülkemiz ödüyor. Cumhuriyetimiz ödüyor. Milletin iradesi baskılanıyor. 86 milyonun geleceği, gençlerimizin yarınları tehlikeye atılıyor. Bir ülkede adalet yok edilirse geriye tutunacak bir dal bile kalmayacak.”

Saraçhane buluşmalarının sadece tutuklu ailelerine ait bir mücadele olmadığını vurgulayan İmamoğlu, son sözlerinde bir çağrı yaptı. İmamoğlu şunları ifade etti: