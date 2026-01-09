Son dakika | Tunç Soyer'in tahliyesine Başsavcılıktan itiraz

Son dakika | Tunç Soyer'in tahliyesine Başsavcılıktan itiraz
Yayınlanma:
Son dakika haberi... İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'a yönelik soruşturmada kooperatiflerdeki usulsüzlük iddiaları ile ilgili açılan davada eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın tahliye edilmişti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Soyer ve Kaya'nın tahliyesine itiraz...

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON’a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kooperatiflerdeki usulsüzlük iddialarının yargıya taşındığı davada dikkat çeken bşr gelişme yaşandı. İzmir 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 4’üncü duruşmasında, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilirken, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu karara itiraz etti.

Son Dakika | Tunç Soyer'e kooperatif davasında tahliyeTunç Soyer'e kooperatif davasında tahliye

TUTUKLULUKLARI DEVAM EDİYOR

Bu tahliyelerle birlikte dosyada tutuklu sanık kalmadı. Ancak Soyer ve Kaya, geçen günlerde başlatılan zimmet soruşturması kapsamında tutuklu olmaları nedeniyle tahliye edilmedi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Soyer ve Kaya hakkında verilen tahliye kararlarına itiraz etti. Başsavcılığın konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca; 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarını Aracı Kılmak, Kamu Zararı Oluşturmak ve Şirket Faaliyetleri Çerçevesinde Kooperatif Şirketlerini Aracı Kılmak' suçlarından 17.07.2025 tarihinde Şenol Aslanoğlu, Mustafa Tunç Soyer, Heval Savaş Kaya ve Barış Karcı olmak üzere toplam 65 sanık hakkında kamu davası açılmış olup, İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılamanın devam ettiği dava dosyasında tutuklu sanıklar Mustafa Tunç Soyer ve Heval Savaş Kaya hakkında verilen tahliye kararına, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Süper Kupa finali kırmızı alarm veriyor: AKOM uyarı üstüne uyarı yaptı
Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
ATV'den Süper Kupa öncesi logo krizi: Tepkiler üzerine geri adım attı ama yine olmadı
Süper Kupa ATV'nin aklını karıştırdı
Kredi şartları değişti: Bankalar artık hesap hareketlerini 'röntgen' gibi çekiyor
Derbinin saati değişti
Derbinin saati değişti
Yavaş: Bu haftasonu su kesintisi yapmayacağız, ancak…
Son Dakika | CHP'nin 'en düşük emekli maaşı' önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi
Fırtına İstanbul'u fena vurdu! Çatılar uçtu: Ağaçlar kökünden söküldü
İstanbul'da fırtına 'kasırga' sınırına dayandı: Ağaçları kökünden sökecek saat belli oldu
Siyaset
Dilek İmamoğlu 'yolunuz yol değil' dedi iktidara yüklendi: 'Yargı siyasetin gölgesinden çıksın'
Dilek İmamoğlu 'yolunuz yol değil' dedi iktidara yüklendi: 'Yargı siyasetin gölgesinden çıksın'
Valiler kararnamesinin MHP şifreleri ortaya çıktı
Valiler kararnamesinin MHP şifreleri ortaya çıktı