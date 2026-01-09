Son dakika | Tunç Soyer'in tahliyesine Başsavcılıktan itiraz

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON’a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kooperatiflerdeki usulsüzlük iddialarının yargıya taşındığı davada dikkat çeken bşr gelişme yaşandı. İzmir 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 4’üncü duruşmasında, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilirken, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu karara itiraz etti.

Tunç Soyer'e kooperatif davasında tahliye

TUTUKLULUKLARI DEVAM EDİYOR

Bu tahliyelerle birlikte dosyada tutuklu sanık kalmadı. Ancak Soyer ve Kaya, geçen günlerde başlatılan zimmet soruşturması kapsamında tutuklu olmaları nedeniyle tahliye edilmedi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Soyer ve Kaya hakkında verilen tahliye kararlarına itiraz etti. Başsavcılığın konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca; 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarını Aracı Kılmak, Kamu Zararı Oluşturmak ve Şirket Faaliyetleri Çerçevesinde Kooperatif Şirketlerini Aracı Kılmak' suçlarından 17.07.2025 tarihinde Şenol Aslanoğlu, Mustafa Tunç Soyer, Heval Savaş Kaya ve Barış Karcı olmak üzere toplam 65 sanık hakkında kamu davası açılmış olup, İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılamanın devam ettiği dava dosyasında tutuklu sanıklar Mustafa Tunç Soyer ve Heval Savaş Kaya hakkında verilen tahliye kararına, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edilmiştir" ifadeleri yer aldı.