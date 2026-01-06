Son Dakika | Tunç Soyer'e kooperatif davasında tahliye

Kamuoyunda "Kooperatif Davası" olarak adlandırılan ve İZBETON A.Ş'ye ilişkin yolsuzluk iddialarıyla ilgili davanın dördüncü duruşmasında ara karar açıklandı. İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi, oy çokluğuyla tutuklu Tunç Soyer ve Heval Savaş Kaya'nın tahliyesine hükmetti.

ARA KARAR AÇIKLANDI

Aliağa Cezaevi Yerleşkesi'nde görülen duruşmada, sanık ve avukatların savunmaları ile tanık ifadeleri alındı, Cumhuriyet Savcısı mütalaasını açıkladı. Bunun üzerine mahkeme heyeti ara kararını verdi.

TAHLİYE KARARI VAR TAHLİYE YOK

Mahkeme, Tunç Soyer ve Heval Savaş Kaya'nın yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmesine karar verdi. Ancak her iki sanık, kooperatiflere yönelik ayrı bir 'zimmet' soruşturması kapsamında da tutuklu bulundukları için cezaevinden çıkamayacak.

DURUŞMA 26 MART'A ERTELENDİ

Heyet ayrıca, yeni bir bilirkişi heyeti oluşturulmasına, İZBETON A.Ş.'nin kooperatiflerden aldığı teminatlar konusunda bilgi sorulmasına hükmetti. Dosyadan tefrik talepleri reddedilirken, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın davaya katılım talebi kabul edildi.

Davanın bir sonraki duruşma tarihi 26 Mart 2026 olarak belirlendi.