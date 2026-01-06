Son Dakika | Tunç Soyer'e kooperatif davasında tahliye

Son Dakika | Tunç Soyer'e kooperatif davasında tahliye
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika... İzmir'deki 'Kooperatif Davası'nda tutuklu yargılanan eski Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın tahliyesine karar verildi. Ancak Soyer ve Kaya, ayrı bir 'zimmet' soruşturması nedeniyle cezaevinde kalmaya devam edecek.

Kamuoyunda "Kooperatif Davası" olarak adlandırılan ve İZBETON A.Ş'ye ilişkin yolsuzluk iddialarıyla ilgili davanın dördüncü duruşmasında ara karar açıklandı. İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi, oy çokluğuyla tutuklu Tunç Soyer ve Heval Savaş Kaya'nın tahliyesine hükmetti.

ARA KARAR AÇIKLANDI

Aliağa Cezaevi Yerleşkesi'nde görülen duruşmada, sanık ve avukatların savunmaları ile tanık ifadeleri alındı, Cumhuriyet Savcısı mütalaasını açıkladı. Bunun üzerine mahkeme heyeti ara kararını verdi.

TAHLİYE KARARI VAR TAHLİYE YOK

Mahkeme, Tunç Soyer ve Heval Savaş Kaya'nın yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmesine karar verdi. Ancak her iki sanık, kooperatiflere yönelik ayrı bir 'zimmet' soruşturması kapsamında da tutuklu bulundukları için cezaevinden çıkamayacak.

Tutuklama kararı sonrası Tunç Soyer'den açık mektup: Tutuklama kararı çıksa bile bizi dışarı çıkartmamaya çalışıyorlarTutuklama kararı sonrası Tunç Soyer'den açık mektup: Tutuklama kararı çıksa bile bizi dışarı çıkartmamaya çalışıyorlar

Tutuklu Tunç Soyer için savcılıktan tutuklama talebiTutuklu Tunç Soyer için savcılıktan tutuklama talebi

DURUŞMA 26 MART'A ERTELENDİ

Heyet ayrıca, yeni bir bilirkişi heyeti oluşturulmasına, İZBETON A.Ş.'nin kooperatiflerden aldığı teminatlar konusunda bilgi sorulmasına hükmetti. Dosyadan tefrik talepleri reddedilirken, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın davaya katılım talebi kabul edildi.

Davanın bir sonraki duruşma tarihi 26 Mart 2026 olarak belirlendi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yılmaz Vural Azeri milyonerin sahip olduğu Türk takımının başına geçiyor
Yılmaz Vural Azeri milyonerin sahip olduğu Türk takımının başına geçiyor
Evdeki ekonomi savaşları: Elektrikli ısıtıcıların gerçek maliyeti
Evdeki ekonomi savaşları: Elektrikli ısıtıcıların gerçek maliyeti
Miras dağıtılınca Türkiye'nin en zengin insanı olacak: Murat Ülker'i geride bırakacak
Uzman isim gününü vererek uyardı: İstanbul'a kar ve dondurucu soğuk geliyor
Ankara'da ücretsiz ulaşım dönemi başlıyor
Ankara'da ücretsiz ulaşım dönemi başlıyor
2026 memur ve memur emeklisinin zamlı maaşı belli oldu! Enflasyon farkı ortaya çıktı
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Gram altında 8 bin lira sesleri: 1. 700 liralık dev sıçrama kapıda
Ünlü televizyoncu Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı: Amedspor'u kutladı
Amedspor'u kutladı
Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı
Türkiye
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: 25 kişi gözaltına alındı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: 25 kişi gözaltına alındı
Son Dakika | 'Ciciş kardeşler'den Ceyda Ersoy gözaltına alındı
Son Dakika | 'Ciciş kardeşler'den Ceyda Ersoy gözaltına alındı