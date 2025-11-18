Silivri’den duygusal mesaj geldi: Dilek İmamoğlu eşine böyle yanıt verdi

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevinden eşi Dilek İmamoğlu'nun doğum gününü kutladı.

İmamoğlu, sosyal medya X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada,

"Bugün 18 Kasım. Çok özel bir gün benim için. Bana hayatımın en güzel duygusu olan aşkı yaşatan sevgili eşime; evimizin, ailemizin kahramanına, gücünü, iradesini, varlığını, tutkusunu her zaman hissettiren kadınıma: Seni çok seviyorum, doğum günün kutlu olsun. Çok genç yaşta evlendik Dilek’le. Yuvamız huzurlu, mutlu, sağlıklı olsun diye büyük bir gayret gösterdik. Vatanına, milletine faydalı iyi insanlar olması umuduyla üç pırlanta evlat yetiştirdik. Halen büyük bir mücadeleyle yolumuza devam ediyoruz. Cesur yürekli oğlum, evimizin bilim insan Selim’in de doğum gününü kutluyorum. Sonbahar, müjdelerin, bereketin tohumlarının atıldığı mevsimdir. Bizim yaşamımızın bereketi de sonbahardır. Aslan oğlum Semih Kasım’da; biricik kızımız, kutup yıldızımız Beren Eylül’de doğdu. Ayrıca bugün evlilik yıldönümümüz. Canım Sevgilim, evlilik yıldönümümüz de kutlu olsun. Başta üç evladımı kucağıma aldığım anda yaşadığım tarif edilemez o duygu olmak üzere, unutamayacağım birçok güzelliği seninle yaşadım. Kocaman ailem, Allah’a emanet olun. Sizi çok seviyorum. Bütün ailelere mutluluk, huzur ve sağlık diliyorum" dedi.

DİLEK İMAMOĞLU'NDAN DUYGULANDIRAN YANIT

Dilek İmamoğlu'ndan ise eşi Ekrem İmamoğlu'na duygulandıran bir yanıt geldi.

Dilek İmamoğlu'nun konuya ilişkin sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İyi ki varsın… İyi ki 30 yıl önce seninle yuvamızı kurmuşuz. Üç güzel evlat yetiştirdik seninle yan yana… Sevginle, şefkatinle beni ve çocuklarımızı sarıp sarmaladın. Yuvamızı benim için dünyanın en huzurlu yuvası yaptın. Çok uzun zamandır yanımızda değilsin. Bunun ağırlığını hiçbir cümleyle anlatamam. Beren, Semih ve Selim’le yokluğunun acısını paylaşıyoruz; birbirimizden güç alıyoruz.

En yakın zamanda bu zulüm bitecek ve sen evimize hepimizin içini ısıtan gülümsemenle döneceksin, biliyorum. Ve iyi ki ailemize doğdun Selim... Seni ilk kucağıma aldığım an sanki ben de yeniden doğdum, seninle büyüdüm. İlk göz ağrımız, seninle gurur duyuyorum. Hayatın bana en güzel armağanı canım ailem, sizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.