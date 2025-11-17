Dilek İmamoğlu tüm partilere seslendi: Gelin hukukun sesini hep birlikte yükseltelim

İBB iddianamesi Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından 237 gün sonra tamamlandı. 3 bin 742 sayfalık iddianamede hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapsi istenen İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu da yer alıyor.

İddianamenin yayınlanmasının ardından tarafsız yargılanma çağrısı yapan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, AKP ve MHP'nin de aralarında bulunduğu tüm siyasi partilere ve hukuk örgütlerine seslendi.

Dilek İmamoğlu Saraçhane'den haykırdı! "Madem asrın yolsuzluğu TRT ekranlarını açın"

"GELİN, HUKUKUN SESİNİ HEP BİRLİKTE YÜKSELTELİM"

"Ne yazık ki Türkiye’de adaletin nefesinin kesildiği bir dönemin tam ortasındayız. Haksızlığın, hukuksuzluğun, siyasetin gölgesinde verilen kararları artık vicdanların bile kabul etmediği bir süreç yaşıyoruz" diyen Dilek İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi: