TBMM'de devam eden Plan ve Bütçe Komisyon'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesi görüşümelerinde CHP'li Şeref Arpacı akaryakıt zamlarını gündeme getirdi.

"Siz göreve geldiğinizde mazot 22 lira 10 kuruştu, bugün 58 TL oldu" diyen Arpacı "Fiyat neredeyse üç katına çıktı. Türk milletinin satın alma gücüne bir kez daha darbe vurdunuz. Halk indirim beklerken siz bindirim yapmaya devam ediyorsunuz" şeklinde konuştu.

AKARYAKIT ZAMLARI KOMİSYON GÜNDEMİNDE

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçe görüşmeleri sürüyor.

CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, çiftçilerin en büyük maliyet kaleminin mazot olduğunu vurgulayarak, "Gıdanın tarladan pazara yolculuğunda fiyatı en çok artıran nakliye maliyetidir. Bugün çiftçilerin kullandığı mazotta ÖTV’yi kaldırmak, gıdanın nakliyesinde vergiyi düşürmek ülkenin ihtiyacı olan maliye politikalarına katkıda bulunmak olacaktır" ifadelerini kullandı.

CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı

"GES YATIRIMLARI ENGELLENİYOR, KAPASİTELER PEŞKEŞ ÇEKİLİYOR"

Enerji ihtiyacının güneş enerjisi yatırımlarıyla karşılanabileceğini belirten Arpacı, "GES yatırımı yapmak isteyen sanayicilere izin verilmiyor, trafolarda yer yok deniyor. Ancak sanayiciye verilmeyen kapasiteler bazı kişilere peşkeş çekilmiş durumda. Bu kişiler, sahip oldukları kapasiteleri sanayiciye yüksek fiyatlarla pazarlıyor" şeklinde konuştu.

"Suriye'ye veriyorsunuz, Şanlıurfa karanlıkta" diyen Tanal'a AKP'li isimden tepki çeken yanıt

"86 BİN ZEYTİN AĞACININ YOK OLMASINA GÖZ YUMDUNUZ"

Yaz aylarında çıkarılan yasa ile iki termik santralin işletilmesine izin verilmesini hatırlatan Arpacı, "Verimsiz üretim yapan bu santraller uğruna 86 bin zeytin, yüz binlerce çam ağacı, yüzlerce köy ve Bodrum’un, Muğla’nın su kaynaklarının yok olmasına göz yumdunuz. Hayat tercihlerden ibarettir; siz tercihinizi yandaştan yana kullandınız" dedi.

"PAMUKKALE’DE HÂLÂ DOĞALGAZ YOK"

Denizli’nin birçok ilçesinde doğalgaz bulunmadığını söyleyen Arpacı, EPDK tarafından 2018'de yapılan ‘81 ilde ve tüm ilçelerde doğalgaz olacak’ açıklamasını hatırlatarak "Yedi yıl geçti ama turizmin gözbebeği Pamukkale’de hâlâ doğalgaz yok" ifadelerini kullandı.

"DİYANET’İN BÜTÇESİ ARTIYOR, ENERJİ BAKANLIĞI’NIN DÜŞÜYOR"

Bakanlığın 2026 yılı bütçesindeki düşüşü eleştiren Arpacı son olarak şunları söyledi: