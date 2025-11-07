"Suriye'ye veriyorsunuz, Şanlıurfa karanlıkta" diyen Tanal'a AKP'li isimden tepki çeken yanıt

TBMM'de devam eden Plan ve Bütçü Komisyonu görüşmelerinde AKP ve CHP sıraları arasında elektirk gerginliği yaşandı.

Komisyonda sunum yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a CHP'li Mahmut Tanal, elektrik kesintilerini gündeme getirerek "Suriye'ye elektrik veriyorsunuz, Şanlıurfa karanlıkta" şeklinde tepki gösterdi. Tanal'a yanıt AKP Adıyaman Milletvekili Rusel Kurt'tan geldi. Kurt, "Elektrik borcunu ödeseydin senin de kesilmezdi" ifadelerini kullandı.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal

"SURİYE'YE ELEKTİRK VERİYORSUNUZ, ŞANLIURFA KARANLIKTA"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe ve kesin hesap görüşmeleri için toplandı.

Sunumuna "Bu yıl yalnızca rüzgar ve güneşten elde ettiğimiz elektrik, sanayi tüketimimizin yaklaşık yüzde 75’ini karşılayacak seviyeye gelmiştir" sözleriyle devam eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a tepki gösteren CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, "Suriye'ye elektrik veriyorsunuz, Şanlıurfa karanlıkta" sözleriyle Şanlıurfa'da yaşanan elektrik kesintilerine tepki gösterdi.

AKP Adıyaman Milletvekili Resul Kurt

AKP'Lİ İSİMDEN TEPKİ ÇEKEN YANIT

"Adıyaman'ın köylerinde de elektrik yok" diyen Tanal'a yanıt veren AKP Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, "Elektrik borcunu ödeseydin senin de kesilmezdi" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Tanal, "Halka hırsız mı diyorsunuz" sözleriyle tepki gösterdi. Salonda gerilimin yükselmesi üzerine Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, komisyon toplantısına 20 dakika ara verdi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın 'X' paylaşımı (7.11.2025)

Bütçe görüşmelerinde kavga çıktı! AKP'li vekil: Neremizi sallarsak sallarız, sana ne?

"KORKUNUN, ZULMÜN KARANLIĞI BİTECEK"

Toplantıdaki gerilimi sosyal meyda üzerinden sürdüren CHP'li Mahmut Tanal, "“Elektrik borcunu ödeseydin kesilmezdi” diyen kişi AKP Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, bu ülkenin asıl karanlığıdır. Bu cümle, bir milletin onuruna söylenmiş en ağır hakarettir" ifadelerini kullandığı paylaşımında şunlara yer verdi: