"Suriye'ye veriyorsunuz, Şanlıurfa karanlıkta" diyen Tanal'a AKP'li isimden tepki çeken yanıt

Yayınlanma:
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a köylerde elektrik olmadığını söyleyen CHP'li Mahmut Tanal'a AKP'li Milletvekili "Elektrik borcunu ödeseydin senin de kesilmezdi" şeklinde tepki gösterdi.

TBMM'de devam eden Plan ve Bütçü Komisyonu görüşmelerinde AKP ve CHP sıraları arasında elektirk gerginliği yaşandı.

Komisyonda sunum yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a CHP'li Mahmut Tanal, elektrik kesintilerini gündeme getirerek "Suriye'ye elektrik veriyorsunuz, Şanlıurfa karanlıkta" şeklinde tepki gösterdi. Tanal'a yanıt AKP Adıyaman Milletvekili Rusel Kurt'tan geldi. Kurt, "Elektrik borcunu ödeseydin senin de kesilmezdi" ifadelerini kullandı.

thumbs-b-c-30df81ffa5fa1514cc327d67f9e418a2.jpg
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal

"SURİYE'YE ELEKTİRK VERİYORSUNUZ, ŞANLIURFA KARANLIKTA"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe ve kesin hesap görüşmeleri için toplandı.

Sunumuna "Bu yıl yalnızca rüzgar ve güneşten elde ettiğimiz elektrik, sanayi tüketimimizin yaklaşık yüzde 75’ini karşılayacak seviyeye gelmiştir" sözleriyle devam eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a tepki gösteren CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, "Suriye'ye elektrik veriyorsunuz, Şanlıurfa karanlıkta" sözleriyle Şanlıurfa'da yaşanan elektrik kesintilerine tepki gösterdi.

67c4476f13667.jpeg
AKP Adıyaman Milletvekili Resul Kurt

AKP'Lİ İSİMDEN TEPKİ ÇEKEN YANIT

"Adıyaman'ın köylerinde de elektrik yok" diyen Tanal'a yanıt veren AKP Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, "Elektrik borcunu ödeseydin senin de kesilmezdi" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Tanal, "Halka hırsız mı diyorsunuz" sözleriyle tepki gösterdi. Salonda gerilimin yükselmesi üzerine Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, komisyon toplantısına 20 dakika ara verdi.

yeni-proje-3.jpg
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın 'X' paylaşımı (7.11.2025)

Bütçe görüşmelerinde kavga çıktı! AKP'li vekil: Neremizi sallarsak sallarız, sana ne?Bütçe görüşmelerinde kavga çıktı! AKP'li vekil: Neremizi sallarsak sallarız, sana ne?

"KORKUNUN, ZULMÜN KARANLIĞI BİTECEK"

Toplantıdaki gerilimi sosyal meyda üzerinden sürdüren CHP'li Mahmut Tanal, "“Elektrik borcunu ödeseydin kesilmezdi” diyen kişi AKP Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, bu ülkenin asıl karanlığıdır. Bu cümle, bir milletin onuruna söylenmiş en ağır hakarettir" ifadelerini kullandığı paylaşımında şunlara yer verdi:

  • "Bu söz, halktan kopmuş, saraydan konuşan bir zihniyetin itirafıdır: Yoksulluğun sebebi Akp iktidarıdır.Ama suçlusu halk deniliyor. Şanlıurfa’da vatandaş faturayı ödeyemiyor çünkü gelir yok, destek yok, adalet yok! Çiftçi sulama elektriğini ödeyemiyor çünkü tarım politikası çökmüş, DEDAŞ zulmü her köyü sarmış. Esnaf ödeyemiyor çünkü iş yok, üretim durmuş, kepenkler kapanmış. Ama iktidar, kendi hatasını halkın sırtına yüklüyor. Bir yanda Suriye’ye elektrik ihracı sürüyor, diğer yanda Şanlıurfa, Mardin, Adıyaman karanlıkta kalıyor."
  • "Devletin elektriği sınır ötesine değil, önce kendi vatandaşının evine, tarlasına, okuluna gitmelidir. Devlet; vatandaşını cezalandırmaz, korur. Yoksulun elektriğini kesmek, sofrasındaki ışığı söndürmektir. Bu milletin lambası değil, sabır taşı çatladı. Artık herkes bilsin: Bu ülkenin asıl borcu, halkın ödeyemediği elektrik faturası değil; iktidarın halka, adalete, vicdana ödeyemediği adalet borcudur. Karanlığı bu millet yaratmadı. Ama bu millet, karanlığı yırtacak ışığı da içinde taşıyor. Biz o ışığı yakmaya devam edeceğiz. Korkunun, kibirin, zulmün karanlığı bitecek; Halkın aydınlığı doğacak."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

