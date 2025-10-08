Hakan Fidan Paris'te Gazze konulu toplantıya katılacak

Yayınlanma:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Fransa'nın ev sahipliğinde Paris'te düzenlenecek Gazze konulu toplantıya katılacak. Toplantıda, ABD Başkanı Donald Trump tarafından 29 Eylül'de açıklanan, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesine yönelik planın uygulanmasına ilişkin hususlar ele alınacak.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre toplantıda, ABD Başkanı Donald Trump'ın 29 Eylül'de açıkladığı, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesine yönelik planın uygulanmasına ilişkin hususların ele alınması bekleniyor.

Yetkili, "Toplantı vesilesiyle katılımcılar, BM 80. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası marjında Fransa ve Suudi Arabistan’ın eş başkanlığında düzenlenen 'Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin Üst Düzey Uluslararası Konferans'ı müteakip gelişmeleri ve bazı Batılı ülkelerin Filistin Devleti'ni tanıma kararlarının yansımalarını da ele alma imkanı bulacaklardır" bilgisini verdi.

13 ÜLKE VE AB TEMSİLCİLERİ DAVETLİ

Dışişleri Bakanları düzeyindeki toplantıya, New York'ta Trump ile gerçekleştirilen toplantıya da katılmış olan İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Gazze Temas Grubu ülkeleriyle (Türkiye, Mısır, Katar, Suudi Arabistan, Ürdün, Endonezya ve BAE) birlikte; ABD, İtalya, Birleşik Krallık, Almanya, İspanya, Kanada ve AB temsilcilerinin davet edildiği öğrenildi.

Fidan toplantıda Türkiye'nin, Gazze'de ateşkesin ve barışın sağlanması için yürütülen müzakerelere ve sürecin ilerletilmesine yönelik değerlendirmelerini paylaşacak. Gazze'de acil ateşkesin sağlanmasının, insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılmasının ve iki devletli çözüm temelinde nihai barışın tesis edilmesinin öncelik taşıdığını bir kez daha vurgulaması beklenen Fidan'ın, Türkiye'nin Filistin halkının vazgeçilmez haklarını kararlılıkla savunmayı sürdüreceğini teyit etmesi öngörülüyor.

