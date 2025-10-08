Hakan Fidan Suriye Dışişleri Bakanı ile görüştü

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani Ankara’ya gelerek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştü. İkili, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Hakan Fidan'dan yeni hamle geldi! Bu sözlerin muhatabı kim?

"SURİYE’NİN GÜVENLİĞİ TÜRKİYE’NİN GÜVENLİĞİ"

Fidan, Şeybani ile görüşmelerinde, Suriye’ye üçüncü ülkelerin uyguladığı yaptırımları, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarını, IŞİD’le mücadeleyi ve PKK bağlantılı SDG’yi konuştuklarını dile getirdi.

SDG’nin bölücü bir gündemle hareket ettiğini söyleyen Fidan, “SDG’nin artık bu denklemden vazgeçmesi gerekiyor. Bugünkü görüşmemizde 10 Mart mutabakatının ivedilikle ve bütünüyle hayata geçirilmesi konusunda atılabilecek adımları etraflıca değerlendirdik. Her defasında altını çizdiğimiz üzere 911 kilometre kara sınırı paylaştığımız Suriye'nin güvenliği, Türkiye'nin güvenliği bakımından kritik önem taşımaktadır. Suriye'nin güvenliğine kast eden unsurlar ülkemiz için de bir güvenlik tehdidi oluşturmaktadır” sözlerini kullandı.

Şeybani ise konuyla ilgili “Tek ülke, tek ordu ve tek toprak” vurgusu yaptı. İsrail’in Suriye’nin topraklarını ihlal ettiğini kaydetti, uluslararası topluma çağrı yaptı.

"BARIŞ İÇİNDE ÇÖZÜM" VURGUSU

Daha sonra soru-cevap kısmına geçildi. Şeybani’ye SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyon mutabakatında hangi aşamada olunduğu soruldu.

SDG’nin 10 Mart mutabakatına uymadığını kaydeden Şeybani, “Tabiri caizse mutabakat kağıt üstünde kaldı. Bizler SDG’yi bu anlaşmaya uymaya davet ediyoruz. Adımlar anlaşmada belirtildiği üzere yıl sonuna kadar atılmalıdır. Bizler bütün bir Suriye görmek istiyoruz. Kürt haklarını en çok biz savunur, biz sahip çıkarız” dedi.

Fidan ise Suriye’nin bütünlüğünün barışçıl yollarla ortaya çıkmasını temenni ettiklerini söyledi, “Türkiye içinde barınamayan terör örgütleri kendilerini sınırın dışına atıyorlar. Kendilerine bir dünya kurup oradan Türkiye'ye operasyon yapıyorlar, biz bu sistemi tamamıyla bitirme kararı aldık. Tehdidi geldiği yerde karşılıyoruz. Yakından takip ediyoruz. Türkiye'nin içerisinde çok şükür bırakmadığımız gibi Türkiye'nin dışında da bölgenin kaderine olumsuz etki eden çıbanbaşı olmasını istemiyoruz” açıklamalarını yaptı.

Fidan, İsrail’in Suriye’deki faaliyetlerini de, “İstikrarsızlığı artırıcı bir husus. Bizim için millî güvenlik sorunu” şeklinde değerlendirdi.

GAZZE PLANINDA DÖRT ADIM

Hakan Fidan, Mısır’da ABD, Katar, Mısır ve Türkiye’nin Gazze planı için dört adımı görüştüğünü, bunların ateşkesin sağlanması, rehinelerin ve tutukluların değişimi, insani yardımın artırılması ve İsrail’in geri çekilme sürecinin başlaması olduğunu söyledi.

Fidan öte yandan, Gazze’ye yardım götürmek isterken İsrail askerlerince basılan Özgürlük Filosu ile ilgili, vatandaşları tahliye etme çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.