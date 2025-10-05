Hakan Fidan'dan yeni hamle geldi! Bu sözlerin muhatabı kim?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD'de yaptığı, "ABD Kongresi motor lisansını onaylamadan KAAN üretime başlayamayacak" açıklaması ülkenin adeta bir numaralı gündemi olmuştu. Yerli ve Milli denilerek ifade eden KAAN'ın motorunun ABD'den geliyor olması da ayrı bir tartışmaya yol açmış, bu konu Erdoğan'a yeni yasama yılı resepsiyonunda doğrudan iki defa sorulmuş ancak yanıtını bulamamıştı.

Erdoğan Hakan Fidan krizine sessiz kaldı! KAAN hem motorsuz hem yanıtsız

Erdoğan'ın bu tavrı ile KAAN hem motorsuz hem de yanıtsız duruma düştü. Gözler Hakan Fidan'ı Meclis açılışında ararken Fidan yurt dışı görüşmeleri nedeni ile Meclis açılış toplantısına gelemedi. Ancak Fidan'dan gündem olan sözleri için beklenen açıklama da bir türlü gelmedi.

Hakan Fidan KAAN'ın üretimine neyin engel olduğunu açıkladı

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Fidan günler süren sessizliğini TRT'ye bozdu. Katıldığı yayında Türkiye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasının kendi görevi olduğunu ifade eden Fidan, "Türkiye'ye yapılan açık ve örtülü kısıtlamalar ve yaptırımlar var, diplomatik olarak giderilmesi gereken. Şimdi arkadaşlara dedim ki ben: "Türkiye'ye yönelik açık ve kapalı savunma alanında ne yaptırımlarımız var? Savunma Sanayii Başkanlığımızın bize verdiği ne listeler ve hangi ülkeler var? Kilit firmalarımızın ürettiği kilit ürünlerin kısıtlamada olduğu nereler var? Hava Kuvvetlerimizin kullandığı hangi mühimmatlarda sıkıntılar var? Deniz Kuvvetlerimizin kullandığı hangisinde var?" şeklinde konuştu.

DİREKT ABD YA DA KAAN DEMEDİ AMA...

Fidan sözlerinin devamında 2 senedir yaptırımları kaldırmaya çalıştıklarını, bu kapsamda Kanada'dan, Hollanda'dan, Norveç ve Belçika'dan bir takım yaptırımların kaldırıldığını açıkladı. Almanya ve ABD'den yaptırımların da bir kısmının kalktığını bir kısmının da durduğunu ifade eden Fidan, sözlerinin devamında ülke ismi vermeden olumsuz senaryoda atacağı adımı açıkladı.

Fidan, kendilerinin bu yaptırımları kaldırmaya çalışırken karşı tarafın mantıklı bir izahat getirmemesi halinde milli güvenlik gereği başka yerden satın alınması yolunu işaret etti. Fidan ülke ve yaptırım ismini vermese de akıllara doğrudan ABD ve KAAN geldi. Fidan'ın o açıklaması şu şekilde oldu: