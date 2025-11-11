Gazeteciler İBB iddianamesinde şüpheli olarak yer aldı

İBB'ye yöenlik başlatılan soruştumanın iddianamesi 237 gün sonra hazırlandı. İddianamede bazı gazeteciler şüpheli sıfatıyla yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameyi tamamladı.

İddianamenin 19. bölümünde, İBB Basın Danışmanı Murat Ongun'un, Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği öne sürülen "çıkar amaçlı suç örgütünün basın ayağında yer alarak soruşturmaları siyasi operasyon gibi göstermek için faaliyet yürüttüğü" iddia edildi.

İddianamede, "Ongun'un bu faaliyetleri örgüt üyesi olduğu ileri sürülen Emrah Bağdatlı üzerinden yürüttüğü, Bağdatlı'nın ise Karpuz Medya adlı şirket aracılığıyla sosyal medya hesaplarına para aktardığı ve belediye içindeki trol yapılanmasını finanse ettiği" öne sürüldü.

Savcılık Erdoğan’ın 'Ahtapot' söylemini tekrarladıSavcılık Erdoğan’ın 'Ahtapot' söylemini tekrarladı

GAZETECİLER ŞÜPHELİ SIFATIYLA YER ALDI

3742 sayfalık iddianamede, şüpheliler Emrah Bağdatlı ve Murat Ongun ile gazeteciler Aslı Aydıntaşbaş, Hüseyin Soner Yalçın, Ruşen Çakır, Şaban Sevinç, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak'a ait çok sayıda HTS kaydı bulunduğu belirtildi.

Kaynak:ANKA

