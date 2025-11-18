Fatih Erbakan'dan Bahçeli'ye İmralı tepkisi: Hayırlı yolculuklar diliyoruz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı (YRP) Fatih Erbakan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün grup toplantısında yaptığı "Alırım yanıma üç arkadaşımı, kendi imkanlarımızla İmralı’ya gitmekten gocunmam, çekinmem, bir masa etrafında yüz yüze gelmekten de imtina etmem" şeklindeki açıklamasının arından sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İlk öneri Fatih Erbakan'dan gelmiş MHP'liler ateş püskürmüştü! Bahçeli: İmralı'ya gitmekten gocunmam

"KENDİSİNE HAYIRLI YOLCULUKLAR DİLİYORUZ"

Sosyal medya platformu X hesabından Bahçeli'ye tepki gösteren Erbakan,

"TBMM Abdullah Öcalan’ın ayağına gitmemelidir dedik. Gidilecekse de teklif sahibi Sayın Bahçeli gitsin dedik. Sayın Bahçeli bugün İmralı’ya gitmeye hazır olduğunu açıkladı. Kendisine ve heyetine hayırlı yolculuklar diliyoruz!" ifadelerini kullandı.