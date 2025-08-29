Fahrettin Altun'un oğlunun inanılmaz yükselişi

Bir dönem AKP iktidarının en güçlü isimleri arasında gösterilen ve yakın zamanda koltuğundan olan Fahrettin Altun'un oğlunun ticaretteki inanılmaz yükselişi büyük dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın en yakınları arasında gösterilen Fahrettin Altun beklenmedik bir şekilde görevden alındı. Altun, İletişim Başkanlığı görevinden alınıp Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun (TİHEK) başkanlığına atandı.

Birgün'den Timur Soykan, Türkiye'de gençlerin mühendislik gibi kritik bölümlerden mezun olmasına rağmen işsiz olduğunu hatırlatıp Altun'un oğlunun ticaretteki inanılmaz yükselişini kaleme aldı.

Ticaret kayıtlarına göre Fahrettin Altun’un oğlu Mustafa Bilge Altun, 2021’de henüz 20 yaşındayken MBA Yazılım Otomotiv Tarım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ni kurdu. O sırada İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü ikinci sınıf öğrencisiydi. Adresi İstanbul Pendik olan şirketin sermayesi 500 bin TL olarak kayda geçti.

2022’de şirket sermayesini 9 milyon TL’ye çıkardı. 2023’te İstanbul’dan Kocaeli-İzmit’e taşınarak büyük bir artış daha yaptı ve sermayesini 67 milyon 700 bin TL’ye yükseltti. 27 Haziran 2024’te ise sermaye 210 milyon TL’ye çıkarıldı.

Anne babası da devlet memuru olan Mustafa Bilge Altun’un şirketinin sermayenin tamamı da kendisine ait.

MBA Tarım, orman meyveleri, domates ve muz üretimi yapıyor. Şirketin internet sitesine göre Antalya Serik’te 120 bin metrekare domates, 50 bin metrekare muz serası bulunuyor. Kocaeli-Karamürsel’de 40 bin metrekare, Afyonkarahisar Sandıklı’da 120 bin metrekare, Mersin Tarsus’ta 180 bin metrekare yaban mersini arazileri var. Karamürsel’de 300 bin metrekarelik ceviz bahçelerinde üretim yapılıyor.

Arazilerin bir bölümünün satın alındığı, bir kısmının ise Hazine'den kiralandığı iddia ediliyor. Bu süreçte şirkete ayrıcalık tanınıp tanınmadığı merak konusu.

Şirketin paketleme tesisleri de bulunuyor. Ürünler, “Gala Fresh” markasıyla büyük zincir marketlere ulaştırılıyor.

Tepkiler ve yanıt

Timur Soykan, konuya ilişkin Fahrettin Altun'a ulaştı. Fakat Altun sorulara yanıt vermedi. Ancak yakın çevresi, Mustafa Bilge Altun’un faaliyetlerinin 'alkışlanması' gerektiğini söyledi.

Altun'un yakınların oğul Altun'un İhracat yaptığı, istihdam sağladığı ve memlekete fayda ürettiği ifade edip şöyle konuştu:

“Memlekete fayda üretiyor. Çalışanların büyük çoğunluğu mevsimlik işçi. Arazilerin önemli bir bölümü de kiralık”

Soykan, "Onlara göre; memlekette gençler iş bulamazken Mustafa Bilge Altun’un bu yükselişi normaldi" dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

