Erken seçimin ayak sesleri gibi hamleler peş peşe geldi! Biri Erdoğan'dan geldi diğeri de...

Kulislerde sık sık gündeme gelen olası erken seçim iddiasını yeniden gündeme getirecek peş peşe hamleler geldi.

AKP İLK PARTİ İÇİ HAMLESİNİ YAPTI

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, dün bizzat MKYK toplantısına katıldı.

AKP, 81 il için ayrı ayrı üye hedefleri belirleyerek saha çalışmalarını hızlandırdığı öğrenildi. AKP Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, MKYK toplantısında bakan ve üyelere beşer adet üye formu dağıtarak hedeflere ulaşılması için bilgilendirme yaptı.

6 başlık altında AKP'nin 25 Ekim'de tamamlanan saha çalışması ile ilgili raporlar da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunuldu.

Büyükgümüş’ün göreve gelmesinin ardından parti içi iletişimi artırmak için yeni bir adım daha atıldı. İl, ilçe ve mahalle teşkilatları arasında koordinasyonu güçlendirmek amacıyla Danışma Meclisi Toplantıları her ay düzenli olarak yapılmaya başlandı.

AKP'den dikkat çeken bu hamlelerinden ardından partiden kopup kurulan ve son genel seçimde ittifak ortaklığı yapan partinin birleşeceği öğrenildi.

SAĞ PARTİLER NE YAPACAK? BİRLEŞİYORLAR

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Yeniden Refah Partisi’nin bir araya gelebileceğini açıkladı.

Bu birleşme iddiasını yalanlamayan Davutoğlu, "Gün ego yapma günü değil. Umarım seçim sathına girmeden bu birleşmeyi gerçekleştiririz” dedi. Halihazırda, AKP'den ayrılıp kurulan Gelecek ve DEVA Partisi ile Saadet Partisi Yeni Yol Grubu olarak TBMM'de temsil ediliyor.

Dervişoğlu Öcalan görüşmesine ateş püskürdü! "İsimleri artık Cumhur değil Öcalan ittifakı"

Yeniden Refah da Türkiye'nin üye sayısı bakımından en büyük üçüncü partisi.

Yeniden Refah Lideri Fatih Erbakan, geçtiğimiz günlerde ittifaklara sıcak baktıklarını fakat tabanlarının aday olarak kendisini görmek istediğini ifade etmişti.

TÜRKİYE SON BİR SENEDE NELER YAŞADI?

Son yerel seçimde AKP, siyasi tarihinde ilk kez Türkiye'nin ikinci partisi oldu. Yerel seçimin ardından geçirilen yaz aylarında Türkiye kamuoyunda ekonomik kriz ve Narin cinayeti gibi gündemler yer aldı. Yaz aylarından itibaren de iktidar, Anayasa değişikliğine ilişkin çağrılar yaptı.

Muhalefet, ağır bir ekonomik kriz gündemi varken, iktidar cephesinden gelen bu çağrıyı eleştirdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın da yeniden adaylığı için Meclis kararı ile bir erken seçimin alınması veya Anayasa değişikliği gerekiyor.

AKP cephesi birçok kez, gelecek seçimlerde de Anayasa'ya göre aday olamayacak olan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olduğunu ifade etti.

Bu gündemler yaşanırken, Ekim 2024'te İmralı Süreci başladı. Terör örgütü PKK'nın feshi için başlatıldığı iktidar tarafından açıklanan bu süreç en yoğun zamanlarını yaşarken, sık sık iktidarın bir baskın seçim yapacağı iddiaları kulislerde yayıldı.

CHP’ye dönük yargı ve politik kıskaçların da bu hamleyle ilintili olduğu yine kulislerde öne sürüldü.

Olağan genel seçimin en geç 14 Mayıs 2028'de yapılması gerekiyor. İktidar, TBMM'de gerekli vekil sayısını bulursa, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde “seçimleri yenileme” olarak ifade edilen oylama ile Türkiye’yi erken seçime götürebilir. Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan, geçtiğimiz günlerde AKP'nin olağan seçim takviminden 3 ay önce TBMM'de bu kararı aldırma hamlesi olduğunu söyledi.

TBMM'nin son açılışında da dikkat çeken kareler yaşandı. Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan'ın daha önce sert sözlerle kapıları kapattığı Gelecek ve DEVA partilerinin liderleri ile Meclis’teki açılış resepsiyonu öncesi yan yana geldi.

Erdoğan, Meclis açılış konuşmasından hemen sonra da CHP, EMEP ve TİP hariç tüm siyasi partilerle kısa bir toplantı gerçekleştirmişti.

Bu karelerde AKP, erken seçimin hedeflendiğine dönük bir eleştiriye maruz kalmış, iktidar cephesi de “Terörsüz Türkiye Süreci” olarak adlandırdığı süreç için “iç cepheyi” güçlendirmeye yönelik bir hamle olarak yorumlamıştı.

İYİ Parti Lideri Dervişoğlu da bugün partisinin Grup Toplantısı’nda, Anayasa değişikliği için parlamenter sistem şartı koyarak şu çağrıyı yaptı: