Erhürman BM Genel Sekreteri temsilcisi ile bir araya geldi

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguín Cuellar ile bir araya geldi.

Yüz yüze gerçekleştirilen görüşme sonrasında Erhürman, geçiş kapılarında yaşanan yoğunluk ve teknik sorunlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

KKTC CUMHURBAŞKANI'NDAN KRİTİK AÇIKLAMALAR

Basın toplantısında konuşan Erhürman, özellikle geçiş kapılarında yaşanan yoğunluğa ilişkin Güney Kıbrıs tarafında üç kabinin bulunduğunu ancak bu kabinlerin etkin bir şekilde çalışmadığını söyledi.

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguín Cuellar - KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman

Yaşanan yoğunluğun temel nedenlerinden birinin bu olduğunu söyleyen Erhürman, Güney’de yayımlanan haberlerde de bölge belediye başkan yardımcısının aynı tespiti yaptığını hatırlattı şu ifadeleri kullandı:

’’(Holguín ile) Görüşmede üç temel başlık ele alındı. Birincisi, dört maddelik metodoloji önerimizdir. Bu önerinin kapsamını ve neden böyle bir metodoloji ortaya koyduğumuzu Sayın Maria Angela Holguín Cuellar’a ayrıntılı şekilde aktardık.

İkinci başlık, ilk toplantıda sunduğumuz 10 maddelik pakettir. Bu maddelere neden ihtiyaç duyduğumuzu ve her birinin ne anlama geldiğini görüştük.

Üçüncü başlık ise daha önce Cenevre ve New York’ta belirlenen güven artırıcı önlemlerdi. Bu çerçevede geçiş noktalarını, Haspolat, Virjinya, Kiracıköy ve ara bölgede AB desteğiyle planlanan güneş paneli projesini ayrıntılı ele aldık.

Bugün Metehan’da yaşanan ciddi sıkışıklık da gündeme getirildi. Daha önce önerdiğimiz gibi güneyde üç kabinin tam kapasite çalışmamasının sıkıntıya yol açtığı, güney basınındaki haberler ve bölge yetkililerinin açıklamalarıyla da doğrulandı. Bu durumun, halkların günlük yaşamını kolaylaştırmayı amaçlayan önerilerimizin neden önemli olduğunu gösterdiğini ifade ettim.

Görüşmenin genel olarak verimli geçtiğini ve karşılıklı anlayışa katkı sağladığını düşünüyorum. Sayın Holguín ile gerekli olduğunda yeniden görüşebileceğimizi de belirttim. Üçlü toplantı öncesinde ilerleme kaydedilmesini umuyoruz.’’

Erhürman, Kıbrıs sorununa ilişkin yürütülen temaslarda halkın doğru bilgilendirilmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu süreç iki liderin değil, halkların sorunlarının çözümü sürecidir. O nedenle her aşamayı halkımızla şeffaf biçimde paylaşacağız" dedi.

ERHÜRMAN'NDAN GKRY LİDERİNE YANIT

Bir gazetecinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Hıristodulidis‘in "Türk askerinin işbirliği" ifadesi hakkında yorumlarını sorması üzerine Erhürman "Masada konuşulması gereken konuların basın üzerinden tartışılmasını doğru bulmuyorum; fakat gerektiğinde elbette yanıt veririm. Bu konudaki görüşümü bugün Sayın Holguín ile paylaştım. Masanın gündeminde olmayan konularda, örneğin Lübnan’la yapılan anlaşma, açıklama yapma hakkımı saklı tutarım" dedi.

“BEŞLİ KONFERANSA KARŞI DEĞİLİZ ANCAK HAZIRLIK LEFKOŞA’DA TAMAMLANMALI”

Erhürman, olası bir 5+1 toplantısına karşı oldukları yönündeki yorumların gerçeği yansıtmadığını belirterek, böyle bir toplantının verimli olabilmesi için ön hazırlıkların Lefkoşa’da doğru şekilde yapılması gerektiğini söyledi:

"5+1’e karşı değiliz. Ancak bu toplantının verimli olabilmesi için Lefkoşa’da bazı sorunların çözülmesini ve hazırlıkların tamamlanmasını tercih ediyoruz. Cenevre ve New York toplantılarından somut sonuç çıkmamış olması nedeniyle hazırlığın önemini vurguladım."

"LİDERLERLE GÖRÜŞMEMİN ÇOK VERİMLİ VE SOMUT OLMASI İÇİN GAYRET GÖSTERECEĞİM"

Holguín, Cumhurbaşkanı 11 Aralık’ta Tufan Erhürman ve Rum lider Hristodulidis ile yapacağı üçlü görüşmenin çok verimli ve somut bir görüşme olması için gayret göstereceğini belirtti. Holguin, Cumhurbaşkanı Erhürman ile ikili görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Erhürman ile “çok iyi ve faydalı” bir görüşme yaptıklarını söyledi.

Gelecek hafta, iki liderin toplantısına ev sahipliği yapacak olmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden Holguín, "Sanırım istediğimiz budur. Adada yeni bir atmosfer ve umarım insanlar liderlerin bu çabasını desteklemeleri gerektiğinin farkına varırlar. Liderler de bunu başarmalıdır. Mesajım budur ve ülkede çok iyi ve üretken bir hafta geçirmeyi umuyorum" dedi.

Kolombiyalı diplomat Holguín, cumartesi günü Nikos Hristodulidis ile görüşecek.