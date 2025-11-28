Rum Lider Hristodulidis'ten Erhürman'a küçümseyici yanıt

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Lübnan arasında imzalanan deniz yetki anlaşması ile ilgili tartışmalar sürüyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Rum yönetiminin Beyrut'ta attığı adıma "Ada’nın iki eşit kurucu ortağından biri yine yok sayılıyor" ifadeleriyle sert tepki göstermişti.

RUM LİDERDEN ERHÜRMAN'A GERİLİMİ ARTTIRACAK YANIT

Erhürman'ın tepkisine GKRY Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, gerilimi arttıracak şekilde küçümseyici bir yanıt verdi.

GKRY ile Lübnan arasında Münhasır Ekonomik Bölge Sınırlandırma Anlaşması (MEB) imzalandı

Hristodulidis, KKTC Cumhurbaşkanı'nın Erhürman’ın sözleri sorulduğunda "Erhürman’ın yaklaşımını yorumlamayacağım, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kararlarını etkilemiyor; Türkiye ile masaya oturmaya hazırım" dedi. Rum liderin bu tavrı Kıbrıslı Türkler tarafından “Kıbrıslı Türklere saygısızlık” olarak okundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman söz konusu anlaşma ile adadaki Türklerin yok sayıldığını vurgulamıştı

GKRY'nin Türkleri yok sayan adımlarına Erhürman'dan sert tepki

ERHÜRMAN'IN SÖZLERİ ADANIN GÜNEYİNDE GENİŞ YER BULDU

Öte yandan Erhürman'ın anlaşmaya yönelik tavrı Rum basınında da geniş yer buldu. Kıbrıslı Rum gazeteleri Sigmalive ve Kathimerini, Kıbrıslı Türk liderin ifadelerine “Niyet müzakere değil” eleştirisini getirdi.

Bugün Kıbrıs'ta yer alan habere göre; “Ankara ile aynı koroda” söylemi Reporter ve diğer haber sitelerinde yer aldı. Erhürman fiilen Türkiye’nin tezlerinin siyasi sözcüsü gibi çerçevelendi.