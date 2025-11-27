GKRY'nin Türkleri yok sayan adımlarına Erhürman'dan sert tepki

Kıbrıs'ın güneyinin adadaki Türkleri yok sayan adımlar atmaya devam ediyor. GKRY ile Lübnan arasında Münhasır Ekonomik Bölge (MEB/AOZ) sınırlandırma anlaşması imzalandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, GKRY Lideri Nikos Hristodulidis ile Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun arasında Beyrut'ta imzalanan anlaşmaya tepki gösterdi.

Yazılı açıklama yapan Erhürman, Kıbrıslı Türklerin iradesi yok sayılarak tüm ada adına atılan adımların kabul edilmeyeceğini vurguladı.

LÜBNAN İLE GKRY ARASINDA DENİZ YETKİ ANLAŞMASI

Geçtiğimiz günlerde Lübnan'a giden GKRY Cumhurbaşkanı Hristodulidis, Münhasır Ekonomik Bölge (MEB/AOZ) sınırlandırma anlaşmasının stratejik öneme sahip bir dönüm noktası olduğunu, Kıbrıs ile Lübnan arasındaki ilişkilerin geldiği seviyeyi en üst düzeyde teyit ettiğini söyledi.

GKRY Lideri Nikos Hristodulidis - Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun

Hristodulidis, anlaşmanın uluslararası hukuk ve ilgili sözleşmelere saygı temelinde bölgesel güvenlik, istikrar ve iş birliğine güçlü bir siyasi mesaj gönderdiğini vurguladı.

Kıbrıs’ın ve Lübnan’ın Doğu Akdeniz’de Avrupa’ya uzanabilecek alternatif bir enerji koridorunun oluşmasına katkı sağlayabileceğini belirten Hristodulidis, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Lübnan için “en istikrarlı, güvenilir ve öngörülebilir ortak” olduğunu ifade etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman

Dışişleri'nden Lübnan'la anlaşan Rum Yönetimi'ne 'yetki' hatırlatması

ERHÜRMAN'DAN SERT TEPKİ

Lübnan ile GKRY arasında imzalanan anlaşma ile Kıbrıslı Türkler'in bir kez daha yok sayıldığını ifade eden KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, daha önce belirttiği dış açılım politikasını hatırlatarak, "Görüşme masası dışında da bir dünya var" dedi.

Bugün Kıbrıs Gazetesi'nde yer alan habere göre; KKTC Cumhurbaşkanı Avrupa Birliği, Türk Devletleri Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı gibi platformlarda Kıbrıslı Türklerin görüşlerinin duyurulmasına yönelik girişimlerde bulunacağını ifade etti.

Bu sözlerinin Kıbrıs Rum basınının bazı kesimlerinde eleştiri konusu yapıldığını belirten Erhürman, "Mealen gerçek niyetimin görüşme/müzakere/çözüm olmadığı iddia edilmiş," ifadesini aktardı.

İki tarafın kamuoylarının bakış açılarını önemsediklerini belirterek, sürecin yalnızca masa başından ibaret olmadığını vurguladı.

Erhürman'dan Rum tarafına net mesaj: Kimse bizi görmezden gelemeyecek!

"BU, KIBRISLI TÜRKLERİN YOK SAYILMASI ANLAYIŞIDIR"

Erhürman açıklamasında, müzakere masasında bulunurken Kıbrıs Rum tarafının tüm ada adına işlem yapmaya devam etmesinin, aynı anda Kıbrıslı Türklerin dünyadan izole edilmesinin beklenmesinin kabul edilemez olduğunu şöyle ifade etti:

"Bu, statüko bozulmasın, Kıbrıslı Rumlar adanın tek sahibiymiş ve Kıbrıslı Türkler yokmuş gibi davranmaya devam etsin, Kıbrıslı Türkler de otursun beklesin düşüncesidir ki biz bunu kabul etmiyoruz."

YENİ DÖNEMİN DÖRT TEMEL İLKESİNİ AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Erhürman, “yeni dönem” olarak tanımladığı yaklaşımın dört temel noktasını sıraladı:

“Kıbrıslı Türkler çözüm istiyor.” “Çözüme kadarki dönemde yok sayılmayı, yalnızca Kıbrıs Rum tarafının iradesiyle, kendi iradeleri olmaksızın tüm ada adına, geleceği de bağlayacak işlemler yapılmasını kabul etmiyor.” “Kıbrıslı Türkler bu tek yanlı girişimlerin adada ve bölgede çözüme, istikrara ve barışa katkıda bulunmadığını görüyor, söylüyor ve anlatıyor.” “Kıbrıslı Türkler bir yandan görüşme masasında çözümü kolaylaştıracak öneriler getirirken, diğer yandan dünyayla buluşma çabasına var olan tüm olanakları kullanarak devam ediyor.”

Açıklamasını “Her tarafa, sabırla, soğukkanlılıkla ve kararlılıkla anlatmaya devam edeceğiz…” sözleriyle tamamladı.