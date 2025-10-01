Erdoğan'ın tokalaşma hamlesine DEM Parti'den ilk açıklama

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TBMM'de Halk TV Muhabiri Şeyma Paşayiğit'in sorularını yanıtladı.

Temelli, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın TBMM'nin açılışında yaptığı konuşmanın ardından DEM Parti, MHP ve İYİ Parti liderleri ile görüşmesi hakkında şunları ifade etti:

"Aslında Cumhurbaşkanı konuşmaları sırasında da altını çizdiği konu, özellikle komisyon çalışmalarının başarıya ulaşması, bu sürecin tamamlanması, bununla ilgili yasal düzenlemelerin yapılması, bu adımların atılması bir öncelik teşkil ediyor.

Dolayısıyla buradaki mutabakatın sürdürülmesi, komisyon çerçevesinde oluşmuş çalışmaların artık bir yasal düzenleme- beklenen yasal düzenlemeye evrilmesi konusu tabii ki en önemli başlığı oluşturuyor.

Hem Cumhurbaşkanının konuşması hem Meclis Başkanı'nın bu konudaki konuşmalarından da anlaşılan şu ki, en kısa zamanda artık meclis komisyonun çalışmalarına da bağlı olarak bir yasal düzenlemeyi gündemine alacak ve beklenen hukuki düzenlemeler ve buna bağlı olarak belli yasalardaki değişiklikler, gündemimize girmiş olacak. "

Paşayiğit'in Erdoğan'ın ilk olarak DEM Parti'nin yanına gitmesi ve CHP'nin Meclis açılışına katılmamasını hatırlatması üzerine Temelli şunları dile getirdi:

"CHP'Yİ ÇOK İYİ ANLIYORUZ"

"Önemli farklılıklar fakat bunlar birbiriyle çelişen durumlar değil diye yorumluyorum. Geçen yıl, aslında bir müzakere süreci söz konusu olmadığı için biz tepkimizi ortaya koyduk. Ve Cumhuriyet Halk Partisi bir müzakere sürecinin önünü açılması için Sayın Özgür Özel girişimleriyle bir normalleşme dönemi çabasındaydı. Bugün de Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelmemesini çok iyi anlıyoruz.

Bu konuda saygı da duyuyoruz bu eylemlerine. Tabii meşruiyet tartışmasını bir kenara koyalım. O çok karmaşık bir tartışma ama bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı yapılan muhalefeti bu denli yargı marifeti ile etkisizleştirmeye çalışan, siyasi tutsaklıklar yoluyla, kayyum yoluyla, ki bunun en büyük mağdurlarından biri biziz, işte Selahattin Başkan, Figen Başkan 9 yıldır siyasi tutsak binlerce arkadaşımızla beraber.

"DESTEKLİYORUZ"

10 belediyemizde kayyum var. 3 CHP Belediyesi'nde kayyum var. Bu durumu protesto eden bir eylemliliği destekliyoruz. Ama bunu desteklerken bir fark da yarattık.

"MÜZAKEREYE SAHİP ÇIKTIĞIMIZ İÇİN AYAĞA KALKTIK"

Tabii ki biz mücadele ediyoruz ama bu mücadeleyi müzakere ile de sürdürmek istiyoruz. Müzakereye sahip çıktığımızı göstermek için bugün ayağa kalktık. Dedik ki meclisteyiz. Müzakereden kimsenin vazgeçmesini istemiyoruz. Dolayısıyla hep beraber nasıl ki o komisyon çalışıyor, meclis de çalışsın. Kimse müzakereden vazgeçmek için ne bahane üretsin ne de ayağını sürüsün.

"DEMOKRASİDE MUHALEFET BİR ARADA"

Bu müzakereler ama mücadeleden vazgeçmeksizin. Nedir o mücadele? Demokrasi mücadelesidir. Demokrasi mücadelesinde muhalefet bir aradadır.

Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü bu ülkeye barış gelecekse ülke demokratikleşecek. Ülke demokratikleşecekse mutlaka barış gelmeli. Bu ikisini bir arada sürdürmek de DEM Parti'nin zaten boynunun borcu.

Dolayısıyla müzakerenin de önünü açmak, mücadelenin de başarıya ulaşması için biz oradaydık. CHP dışarıdaydı.

Mücadelemiz demokrasi mücadelemiz bütün demokrasi güçleriyle beraber ki Muğla mitingi belki dikkatinizi çekmiştir. İlk defa bu kadar geniş katılımlı ilk defa bu kadar yapının bir araya geldiği güçlü bir muhalefet sahnesi oluştu orada.

Doğamıza sahip çıktık. Emek mücadelemizle birlikteyiz. Kadın mücadelesiyle birlikteyiz.

Velhasıl kısaca demokrasi mücadelesiyle birlikteyiz"

"EKREM İMAMOĞLU ÖZGÜR KALMALI"

Paşayiğit'in İmralı Süreci yürürken AKP'nin hamlelerinde bir çelişki olup olmadığını sordu. Temelli, çelişki olduğunu kabul edip hem Selahattin Demirtaş hem de Ekrem İmamoğlu'na özgürlük istedi. Temelli şunları dile getirdi: