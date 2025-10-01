Erdoğan'ın karşısında oturmuştu: Dervişoğlu resepsiyona katılacak mı?

TBMM Başkanlık Divanı'nda yapılan mini zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında oturan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, akşam yapılacak resepisyona katılıp katılmayacağına dair sorulan soruya yanıt verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunacağı resepsiyona katılıp katılamayacağına dair sorulan soruyu yanıtladı.

Önceden planlanmış programı olması nedeniyle resepsiyona katılamayacağını belirten Dervişoğlu, "Grup Başkanvekillerimiz resepsiyona İYİ Parti'yi temsilen katılacaklar" dedi.

DERVİŞOĞLU ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI

TBMM Başkanlık Divanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi partilerle yaptığı görüşmede Erdoğan'ın karşısında oturan İYİ Parti Lideri Dervişoğlu, görüşmeye ilişkin soruları yanıtladı.

Dervişoğlu, Erdoğan ile yaptığı ayaküstü görüşmeye dair "100 kişinin içerisinde bir geçmiş olsun dileğinin iletilmesi hali vardı. Geçirdiğim ameliyat münasebetiyle iyi dileklerini ifade ettiler. Bende Sayın Cumhurbaşkanına iyi dilekleri için teşekkür ettim" ifadelerini kullandı.

"RESEPSİYONA KATILMAYACAĞIM"

Görüşmede güncel siyasi konuların ele alınmadığını söyleyen Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi parti liderlerini resepsiyona davet etmesi ile ilgili ise ifadelerini kullandı:

  • "Benim bir bilgim yok. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı geçen yıl ki resepsiyona katılmadı. Akşam katılacağına dair, 'Akşam zaten görüşeceğiz' türünden bir açıklaması oldu. Benim önceden planlanmış bir programım olduğu için resepsiyona katılamayacağım. Grup Başkanvekillerimiz resepsiyona İYİ Parti'yi temsilen katılacaklar."

