Erdoğan'ı kara kara düşündürecek anket sonucu: AKP seçmenin yarısından fazlası yargıya güvenmiyor!

GÜNDEMAR Araştırma’nın Nisan 2026 tarihli “Türkiye Gündemi Araştırması”, toplumun demokrasi, adalet ve ülkenin genel gidişatına ilişkin değerlendirmelerinde dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. 23-26 Nisan 2026 tarihleri arasında 2 bin 250 kişiyle gerçekleştirilen araştırmada, katılımcıların büyük bölümü Türkiye’de demokrasinin iyi işlemediğini ve ülkenin kötüye gittiğini düşündüğünü belirtti.

Araştırma sonuçlarını değerlendiren GÜNDEMAR Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tamer Bolat, “Nisan 2026 bulguları, Türkiye’de demokrasi ve yönetim algısının siyasal aidiyetlere göre güçlü biçimde ayrıştığını; ancak adalet, hukuk ve ifade özgürlüğü alanlarında yaygın bir sorun algısının oluştuğunu gösteriyor. Demokrasi algısındaki ayrışmanın bu kadar sert olması, toplumun yalnızca farklı siyasal tercihlere değil, farklı yönetim deneyimlerine sahip olduğunu düşündürüyor. İktidar seçmeni daha çok istikrar ve hizmet kapasitesine bakarken, muhalefet seçmeni hukuk, özgürlük ve denge-denetim başlıklarını merkeze alıyor” dedi.

TÜRKİYE’DE DEMOKRASİ NE KADAR İYİ İŞLEMEKTEDİR?

Araştırmada katılımcılara yöneltilen “Sizce bugün Türkiye’de demokrasi ne kadar iyi işlemektedir?” sorusuna verilen yanıtlarda yüzde 64 oranında “İyi işlemiyor” cevabı öne çıktı. “İyi işliyor” diyenlerin oranı yüzde 33 olurken, yüzde 3’lük kesim ise fikir belirtmedi.

Parti seçmenleri bazında bakıldığında, “İyi işliyor” diyenlerin oranı AK Parti seçmeninde yüzde 75, MHP seçmeninde yüzde 74 olarak ölçülürken; CHP seçmeninde yüzde 7, İYİ Parti seçmeninde yüzde 26 ve DEM Parti seçmeninde yüzde 18 seviyesinde kaldı. “İyi işlemiyor” diyenlerin oranı ise CHP seçmeninde yüzde 92, DEM Parti seçmeninde yüzde 80 ve diğer parti seçmenlerinde yüzde 83 olarak kaydedildi.

Araştırmada “Sizce bugün Türkiye’de en büyük demokratik sorun hangi alandadır?” sorusuna katılımcıların yüzde 63’ü “Adalet ve yargı” yanıtını verdi. “Siyasi kutuplaşma” diyenlerin oranı yüzde 9, “İfade özgürlüğü” diyenlerin oranı ise yüzde 8 oldu. “Türkiye’de ciddi bir demokratik sorun yoktur” görüşünü dile getirenlerin oranı yalnızca yüzde 4’te kaldı.

AKP SEÇMENİNİN YARISINDAN FAZLASI ADALET VE YARGI ALANINDA DEMOKRATİK SORUN GÖRDÜ

“Adalet ve yargı” alanını en büyük demokratik sorun olarak görenlerin oranı AKP seçmeninde yüzde 55, CHP seçmeninde yüzde 72, İYİ Parti seçmeninde yüzde 59 ve DEM Parti seçmeninde yüzde 69 olarak ölçüldü.

Araştırmada katılımcılara ayrıca “Sizce Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda daha demokratik bir yönetime mi, yoksa daha otoriter bir yönetime mi gitme riski vardır?” sorusu da yöneltildi. Katılımcıların yüzde 47’si Türkiye’nin “otoriter bir yöne” gideceğini düşünürken, yüzde 43’ü ise “demokratik bir yöne” gideceği görüşünü savundu. Yüzde 10’luk kesim ise fikir belirtmedi.

Bu başlıkta AKP seçmeninin yüzde 79’u ve MHP seçmeninin yüzde 76’sı Türkiye’nin demokratik bir yöne gideceğini belirtirken; CHP seçmeninin yüzde 62’si, İYİ Parti seçmeninin yüzde 66’sı ve DEM Parti seçmeninin yüzde 69’u otoriterleşme riskine dikkat çekti.

Araştırmanın dikkat çeken bir diğer sonucu ise Türkiye’nin genel gidişatına ilişkin değerlendirmelerde ortaya çıktı. “Türkiye’nin genel gidişatını nasıl değerlendiriyorsunuz? İyiye mi gidiyor, kötüye mi?” sorusuna katılımcıların yüzde 70’i “Kötüye gidiyor” yanıtını verdi. “İyiye gidiyor” diyenlerin oranı ise yüzde 27’de kaldı.

“Kötüye gidiyor” görüşü CHP ve DEM Parti seçmenlerinde yüzde 91’e ulaşırken, İYİ Parti seçmenlerinde yüzde 87 ve diğer parti seçmenlerinde yüzde 86 olarak ölçüldü. AKP seçmeninde bu oran yüzde 30, MHP seçmeninde ise yüzde 33 oldu.

ERKEN GENEL SEÇİM TALEBİ İLK SIRADA

Araştırmada muhalefetin iktidar üzerindeki en etkili baskı yöntemi de katılımcılara soruldu. “Muhalefetin bugün iktidar üzerinde en etkili baskı yöntemi sizce hangisidir?” sorusuna verilen yanıtlarda yüzde 35 ile “Erken genel seçim talebi” ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 16 ile “Ortak aday etrafında birleşme”, yüzde 13 ile “Toplumsal miting ve protestolar”, yüzde 12 ile “Ara seçim çağrısı” ve yüzde 11 ile “Meclis ve belediyelerden topluca istifa” seçenekleri izledi. Katılımcıların yüzde 13’ü ise fikir belirtmediği ifade edildi.