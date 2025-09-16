'Erdoğan'ı iktidara getiren güç' CHP'ye destek listesinde ortaya çıktı! "Bir anlamı var"

Gazeteci Ertuğrul Özkök, 10Haber’de yayımlanan yazısında, CHP'nin son Ankara mitinginde dikkatini çeken üç gelişmeyi değerlendirdi.

Bunlardan ilki, miting sırasında basına yansıyan beş farklı fotoğrafta yer alan deneyimli Gazeteci Hasan Cemal oldu. Özkök, bu görüntüler için "Hasan Cemal CHP ile barışmış, CHP Hasan Cemal’le…" dedi.

Özkök Cemal’in CHP Lideri Özgür Özel, Dilek İmamoğlu, Hikmet Çetin, Mansur Yavaş ve Erdal Beşikçioğlu ile verdiği pozlar, sembolik kareler olarak yorumladı.

Özkök’ün dikkat çektiği ikinci gelişme, Murat Belge’nin CHP’ye açık desteği oldu. T24’te yayımlanan 5 Eylül tarihli yazısında Belge, “Ben kendi hesabıma, bu CHP’den yanayım” diyerek Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun duruşunu övdü.

CHP’yi artık “militan bir mücadele” verdiği için desteklediğini belirten Belge, “Bu faşizan saldırılar karşısında içi dolu bir dirençle karşı koyarken izleyeceği siyasetin karakteri hakkında söylediklerini de son derece olumlu buluyorum” dedi.

Özkök’ün vurguladığı üçüncü gelişme ise, Nuray Mert ve Prof. Dr. Tahsin Yeşildere’nin kaleme aldığı ve 117 aydının imzaladığı “Demokrasi Onurumuzdur” başlıklı destek bildirisi oldu. Bildiride, “Demokrasi ve onur mücadelesi için CHP ve Özgür Özel yönetimini destekliyoruz” denildi.

Özkök, bildiriyi imzalayanlar arasında ilk kez bir ortak metin altında buluşan çok sayıda kişi olduğuna dikkat çekti. Listede Üstün Ergüder, Ersin Kalaycıoğlu, Şevket Pamuk, Süleyman Çelebi, Binnaz Toprak, Fatmagül Berktay, İhsan Eliaçık, Ömer Madra ve Haydar Ergülen gibi isimler yer aldı.

"ERDOĞAN'I İKTİDARA TAŞIYAN GÜÇ..."

Ertuğrul Özkök, bu isimlerin birçoğunun geçmişte Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a destek verdiğini hatırlattı.

Özkök, “12 Eylül askeri vesayetine direnen, başörtülü kızlara sahip çıkan, 27 Nisan e-muhtırasına karşı duran” bu entelektüel grubun şimdi CHP Lideri Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın arkasında olduğunu vurguladı:

“Bir zamanlar Erdoğan ve AKP’yi iktidara taşıyan, onu savunan aydın gücü bugün artık CHP, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın yanında.”

Bu değişimin, AKP’nin düşünsel zayıflamasına da işaret ettiğini savunan Özkök, “AKP’nin gerileyişi ve düşüşü kendisini Batı’da ve dünyada da anlatan bu aydınları kaybetmesiyle başladı” dedi.

Özkök, yazısını şu uyarıyla bitirdi: