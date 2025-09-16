'Erdoğan'ı iktidara getiren güç' CHP'ye destek listesinde ortaya çıktı! "Bir anlamı var"
Gazeteci Ertuğrul Özkök, 10Haber’de yayımlanan yazısında, CHP'nin son Ankara mitinginde dikkatini çeken üç gelişmeyi değerlendirdi.
Bunlardan ilki, miting sırasında basına yansıyan beş farklı fotoğrafta yer alan deneyimli Gazeteci Hasan Cemal oldu. Özkök, bu görüntüler için "Hasan Cemal CHP ile barışmış, CHP Hasan Cemal’le…" dedi.
Özkök Cemal’in CHP Lideri Özgür Özel, Dilek İmamoğlu, Hikmet Çetin, Mansur Yavaş ve Erdal Beşikçioğlu ile verdiği pozlar, sembolik kareler olarak yorumladı.
Özkök’ün dikkat çektiği ikinci gelişme, Murat Belge’nin CHP’ye açık desteği oldu. T24’te yayımlanan 5 Eylül tarihli yazısında Belge, “Ben kendi hesabıma, bu CHP’den yanayım” diyerek Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun duruşunu övdü.
CHP’yi artık “militan bir mücadele” verdiği için desteklediğini belirten Belge, “Bu faşizan saldırılar karşısında içi dolu bir dirençle karşı koyarken izleyeceği siyasetin karakteri hakkında söylediklerini de son derece olumlu buluyorum” dedi.
Tüm oklar kayyuma dönmüşken Erdoğan'ın arşivi açıldı! Bakın o yargı kararı için ne demiş?
Özkök’ün vurguladığı üçüncü gelişme ise, Nuray Mert ve Prof. Dr. Tahsin Yeşildere’nin kaleme aldığı ve 117 aydının imzaladığı “Demokrasi Onurumuzdur” başlıklı destek bildirisi oldu. Bildiride, “Demokrasi ve onur mücadelesi için CHP ve Özgür Özel yönetimini destekliyoruz” denildi.
Özkök, bildiriyi imzalayanlar arasında ilk kez bir ortak metin altında buluşan çok sayıda kişi olduğuna dikkat çekti. Listede Üstün Ergüder, Ersin Kalaycıoğlu, Şevket Pamuk, Süleyman Çelebi, Binnaz Toprak, Fatmagül Berktay, İhsan Eliaçık, Ömer Madra ve Haydar Ergülen gibi isimler yer aldı.
"ERDOĞAN'I İKTİDARA TAŞIYAN GÜÇ..."
Ertuğrul Özkök, bu isimlerin birçoğunun geçmişte Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a destek verdiğini hatırlattı.
Özkök, “12 Eylül askeri vesayetine direnen, başörtülü kızlara sahip çıkan, 27 Nisan e-muhtırasına karşı duran” bu entelektüel grubun şimdi CHP Lideri Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın arkasında olduğunu vurguladı:
- “Bir zamanlar Erdoğan ve AKP’yi iktidara taşıyan, onu savunan aydın gücü bugün artık CHP, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın yanında.”
Bu değişimin, AKP’nin düşünsel zayıflamasına da işaret ettiğini savunan Özkök, “AKP’nin gerileyişi ve düşüşü kendisini Batı’da ve dünyada da anlatan bu aydınları kaybetmesiyle başladı” dedi.
Özkök, yazısını şu uyarıyla bitirdi:
Dünkü mahkeme öncesinde meydana gelen bu gelişmelerin AKP ve MHP açısından da büyük bir anlamı var.
Birbirinden bu kadar farklı, bugüne kadar hiçbir ortak metnin altında bir araya gelmemiş insanlar dün mahkemenin aldığı karardan önce bir araya gelip bu sözleri söyleyip CHP’ye, Özgür Özel’e destek veriyorsa eğer…
Artık halkın çok yaygın ve derin kesimlerinde Türkiye’nin, demokrasinin, ekonominin gidişatı hakkında çok yaygın bir endişe ortaya çıktığı anlaşılmaktadır.
AKP’liler emin olmalı ki,
Bu imzalar bu dip dalgayı, önünüzdeki ilk sandığa taşıyacak bir gelişmeyi anlatıyor bize.
AKP’nin önde gelenleri bu 117 kişilik listeyi iyi inceleyin
AKP’nin aklı başında insanlarının o metine imza atan isimlere yakından bakmalarında yarar var.
Yazımı o liste ile bitiriyorum
Ahmet Alkan, Ahmet Aykaç, Ali Tirali, Ali Güvenç Kiraz, Ali Haydar Konca, Armağan Özel, Asuman Çakır, Ayhan Alkış, Ayşegül Devecioğlu, Ayşen Uysal, Bahadır Altan, Bekir S. Kocazeybek, Belgin Bıyıkoğlu, Berk Esen, Binnaz Toprak, Burak Can Çelik, Can Kakışım, Celal Yıldırım, Cem Özen, Cengiz Arın, Cenk Yiğiter, Ceren Belge, Cevat Demir, Deniz Özdemir, Dilşa Deniz, Doğan Bermek, Erdoğan Aydın, Ersin Kalaycıoğlu, Esen Aslandoğan, Esra Mungan, Eylem Çamuroğlu Çığ, Faruk Birtek, Fatih Ergin, Fatma Akdokur, Fatmagül Berktay, Gençay Gürsoy, Gülser Öztunalı Kayır, Gülseren Onanç, Günay Göksu Özdoğan, Gürhan Ertür, Hacer Ansal, Hakan Tahmaz, Hakan Yavuzyılmaz, Hasan Sınar, Haydar Ergülen, İbrahim Betil, İbrahim Yener, İhsan Eliaçık, İslam Özkan, İsmail Güzelsoy, İsmail Topkaya, Kadir Akın, Kuban Kural, Kumru Toktamış, Kuvvet Lordoğlu, Ludmila Denisenko, M.Oğuz Sinemillioğlu, Mehmet Ali Alpar, Mehmet Zaman Saçlıoğlu, Meral Özbek, Meriç Taylan, Meryem Koray, Mete Tapan, Mine Eder, Murat Büyükyılmaz, Murat Özyüksel, Murat Kubilay, Nazan Aksoy, Necmiye Alpay, Nesrin Nas, Neşe İmeryüz, Nihal İncioğlu, Nilgün Kaner Koç, Nilgün Toker, Nilüfer Tapan, Nuray Mert, Olcay Kanal, Onur Hamzaoğlu, Orhan Silier, Orhan Şener Deliormanlı, Öget Öktem, Ömer Madra, Önder Özden, Özgür Emrah Gürel, Özlem Altıok, Özlem Özkan, Refik Baysal, Reşit Canbeyli, Rıdvan Hatun, Sefa Feza Arslan, Selçuk Erez, Sema Bayraktar, Serap Erdoğan, Serdar Arat, Sevgi Uçan Çubukçu, Sinan Hacıömeroğlu, Süleyman Çelebi, Şevket Pamuk, Şöhret Can Kolsuz, Taçlı Yazıcıoğlu, Tahir Özyurtseven, Tahsin Yeşildere, Temel İskit, Tezgül Çiftçioğlu, Tuğba Bozcaga, Tülin Dursun, Uğur Sönmez Özlü, Ümit Aktaş, Üstün Ergüder, Yasemin Bektaş, Yeşim Arat, Yücel Demirer, Zehra Arat, Zeynep Geçer.