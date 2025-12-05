Atatürk'ün inkılap mücadelesini heykelleştirmişti: İYİ Parti ihraç talebiyle disipline sevk etti

İstanbul Şişli'deki Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gericiliğe karşı mücadelesini temsil eden bir heykelin sergilenmesi hakkında soruşturma başlatılmış ve 2 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlardan Murat Kaftar'ın İYİ Parti üyesi olduğu ortaya çıkmıştı. İYİ Parti, Kaftar'ı ihraç talebiyle disipline sevk etti.

İYİ Parti Genel Merkezi tarafından Kaftar hakkında Kayseri İl Başkanlığı'na gönderilen yazıda şunlar yer aldı:

"05.12.2025 tarihinde basına yansıyan haberler doğrultusunda, Genel Başkanlık makamının talimatları üzerine, Genel Sekreterliğimiz tarafından yapılan araştırmada; Murat Katfar isimli şahsın; 2020 yılında üye olduğu, 2021 yılında istifa ettiği, 2025 yılında ise İYİ Parti Tüzüğünün "Üyeliğe Yeniden Kabul" başlıklı 11. maddesine açıkça aykırı şekilde; hem ilçe yönetim kurulunun görüşü alınmadan hem de il yönetim kurulu tarafından karar alınmadan yeniden üyeliğinin yapıldığı tespit edilmiştir.

Genel Başkanlık makamının yazılı talimatları doğrultusunda; Adı geçen şahsın, aynı zamanda İYİ Partinin tüzük, program ve kuruluş ilkelerine açıkça aykırı eylemleri sebebi ile İYİ Parti Tüzüğü’nün 76. Maddesi, "D' bendinin "a" fıkrası uyarınca tedbirli olarak kesin ihracının ivedilikle yerine getirilmesi hususunu dikkatlerinize sunarım."

Ramiz Gökçe imzalı karikatür

ATATÜRK'ÜN İNKILAP MÜCADELESİNİ TEMSİL EDİYOR

Söz konusu heykelin, 1947’de yayımlanan Mizah dergisindeki bir çizimden esinlenerek hazırlandığı belirtiliyor. Çizimde Atatürk’ün, gericiliği simgeleyen dört başlı yeşil canavarı “İnkılap” kılıcıyla alt ettiği bir sahne yer alıyordu.