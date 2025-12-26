CHP Gençlik Kolları'ndan zamları açıklamayan KYK'ya sert tepki

2026 yılı için belirlenen asgari ücretin açıklanmasının üzerinden günler geçmiş olmasına rağmen, Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ve kredi zamlarını hala açıklamadı.

Öğrencilerin merakla beklediği zamların açıklanmamasına tepki gösteren CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, İzmir'de basın açıklaması düzenledi.

Gençlik ve Spor Bakanılığı'na seslenen Aydın, “2018 yılında KYK burs artışı 11 Aralık’ta açıklanmış. 2019 yılında 16 Kasım’da 2020 yılında 7 Aralık’ta 2021 yılında 14 Aralık’ta açıklanmış. 2022 yılında 12 Aralık’ta 2023 yılında 28 Kasım’da 2024 yılında 9 Aralık’ta açıklanmış. Yani yakın dönemde KYK burs artışı en geç 14 Aralık’ta açıklanmış. Bugün takvimler 26 Aralık’ı gösteriyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı maalesef yüzbinlerce öğrencinin merakla beklediği KYK burs ücretini hala açıklamış değil. Bir soruyla başlayayım: Sayın Bakan, Bunun sebebi beceriksizlik mi yoksa belirlediğiniz rakamı bu sefer açıklamaya mı utandınız?” diye sordu.

“ÖĞRENCİLERE BİR ÇORBA PARASINI BİLE ÇOK GÖRMEK DEMEK”

Aydın, açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Devletin verdiği 3 bin TL KYK bursu, üniversite öğrencisinin ay sonunu getirmesine yetmiyor. Çünkü 3 bin TL demek günlük 100 TL demek. Rakamlar ortada tablo açık. Günlük 100 TL demek öğrencilere bir çorba parasını bile çok görmek demek.

"DÖRT ÖĞRENCİDEN ÜÇÜ BARINMA İHTİYACINI KARŞILAYAMIYOR"

Türkiye’de örgün eğitimdeki öğrencilerin yalnızca %25’i devlet yurtlarında kalabiliyor. Yani her 4 öğrenciden yalnızca 1’i. Geriye kalan 3 öğrenci için ise aldıkları KYK bursu, en temel ihtiyaç olan barınma ihtiyacını bırakın karşılamayı desteklemeye bile yetmiyor. Özel yurt fiyatları almış başını gitmiş. Kiralar cep yakıyor. Bakın bir üniversite öğrencisi 6-8 kişilik odada, birinci tip KYK yurdunda kalsa, yani en ucuz KYK yurdunda kalsa aylık 750-TL

Üniversiteye gidip gelmek için bir aylık öğrenci abonman alsa aylık yaklaşık 400 TL Üniversite yemekhanesinde ayın 22 günü günde 2 öğün yemek yese yaklaşık 2.110 TL. Sadece bu üç temel ihtiyaç aylık 3.260 TL KYK bursu ne kadar? 3000 TL. Öğrenciler 22 gün boyunca 2 öğün beslenip ayın geri kalan 8 günü hiç yemek yemese bile KYK bursu yetmiyor. Öğrencilerin aylık açığı 260 TL.

“YAPILAN HESAPTA BİR ŞİŞE SU BİLE YOK..”

Yaptığımız hesapta ayın geri kalan 8 günü yemek yemek yok. Bir şişe su içmek bile yok. Bu hesapta giyim harcamaları yok. Kış aylarında üşüse bir kazak almak istese bir kazak almak yok. Bu hesapta kültür, sanat, sosyal yaşam yok. Arkadaşlarıyla oturup bir kahve içmek yok. Kitap ve kırtasiye harcamaları, eğitim harcamaları yok. Sınav öncesi bir kırtasiyeye gidip çıkmış soruları almak bile yok. Sağlık ve kişisel bakım harcamaları yok. Hastalansa eczaneden ilaç almak yok. Ama ona rağmen ne var? 260 TL açık var!

Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Örgütleri Genel Başkanı olarak iktidara soruyorum: Bu açık nasıl kapatılacak? Öğrenciler ayın sonunu nasıl getirecek? Sadece ayın sonunu getirmek mi peki? Ülkemizde genç yoksulluğu var. Gençliğin enflasyonu var. Yakın dönemden anlatayım:

AKP iktidar olduktan bir yıl sonra doğan bir çocuk bu yıl üniversiteden mezun oldu. 2004-2005 yılında doğan çocuklar ise hala üniversitede. KYK bursları en çok da onları ilgilendiriyor. Üniversiteli arkadaşlarımızın ve hepimizin hafızalarında taze bir dönemden örnek veriyoruz. Erdoğan “Başkanlık sistemi bizi bambaşka bir boyuta taşıyacak, çağ atlayacağız” dediğinde yıl 2017 idi ve bugün üniversiteden yeni mezun olan arkadaşlarımız o yıllarda lise sıralarındaydılar. 2017 yılında KYK bursu 425 TL idi. 2025 yılında 3000 TL oldu. Peki bu artış, gençlerin hayatına nasıl yansıdı?"

GENÇLİK ENFLASYONU

Konuşmasının devamında başkanlık sisteminin geldiği 2017 yılı ile 2025 yılını kıyaslayarak temel ihtiyaçların yanında sosyal alanlar içinde verileri karşılaştıran CHP’li Aydın, öğrencilerin cebinden eksilenleri sıralayarak, şu ifadeleri kullandı:

“2017 yılında bir tavuk döner dürüm ve bir ayran 7 TL iken, bir aylık KYK bursu ile yaklaşık 60 adet alınabiliyordu. 2025 yılında ise aynı menü 225 TL. Bir aylık KYK bursu ile ancak yaklaşık 13 adet alınabiliyor. Yani üniversite öğrencisinin cebinden 47 adet tavuk döner dürüm ve ayran eksilmiş.

2017 yılında orta boy bir filtre kahve 6,25 TL iken, bir aylık bursla yaklaşık 68 adet kahve içilebiliyordu. 2025 yılında aynı kahvenin fiyatı 125 TL. Bursla alınabilen kahve sayısı 24 adede düştü. Bu da 44 adet filtre kahvenin öğrencinin hayatından çıkması anlamına geliyor.

2017 yılında 500 gram makarna, domates salçası, sıvı yağ ve tuzla yapılan bir tencere salçalı makarna 3,5 TL’ye mal olurken, bir aylık bursla 121 tencere yemek yapılabiliyordu. 2025 yılında aynı yemeğin maliyeti 35 TL’ye yükseldi. Bursla yapılabilen salçalı makarna sayısı 85 tencereye geriledi. Sonuç olarak öğrencinin sofrasından 36 tencere salçalı makarna eksildi.

2017 yılında bir halı saha maçının kişi başı ücreti 15 TL iken, bir aylık bursla 28 kez halı sahaya gidilebiliyordu. 2025 yılında ise bu ücret 200 TL. Bursla gidilebilen halı saha sayısı 15 kezle sınırlı. Bu da gençlerin hayatından 13 halı saha maçının silinmesi demek.

2017 yılında Devlet Tiyatrolarında en ucuz öğrenci bileti 9 TL iken, bir aylık bursla 47 adet tiyatro bileti alınabiliyordu. 2025 yılında aynı biletin fiyatı 120 TL. Bursla alınabilen bilet sayısı 25 adede düştü. Yani üniversite öğrencilerinin hayatından 22 tiyatro bileti eksilmiş.”

“45 LİRACIĞIN KARŞILIĞINI İSTİYORUZ”

Erdoğan’ın “45 liracık" sözüyle yerdiği iktidara geldiği dönemin KYK Burs tutarına atıfta bulunan Aydın, “Öğrenciler 45 liracığın bugün ki karşılığını istiyor” Sözleriyle 1.5 çeyrek altını işaret etti.

“Bu kayıplar sadece rakam değildir. Bu kayıplar; gençliğimizden çalınanlardır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Göreve geldiğimde 45 liracıktı” dediği bursla, 2002 yılında 1,5 çeyrek altın alınabiliyordu. Bugün ise 3 aylık KYK bursunu biriktirsek bile 1 çeyrek altın alamıyoruz. Biz, Erdoğan’ın artırdım dediği 45 liracık bursun bugünkü karşılığını istiyoruz. Bu bir lütuf değil, hak. Hakkımız olanı istiyoruz.”

2002'de 45 TL bursla 1,5 çeyrek altın alınabiliyordu. Bugün 3 aylık burs biriktirsek bile 1 çeyrek altın alamıyoruz. Biz sadaka değil, o 45 liranın bugünkü gerçek karşılığını istiyoruz. Bu bir lütuf değil, haktır!”

"YOKSULLUĞA MAHKUM OLMAYACAĞIZ"

CHP Gençlik Örgütleri olarak taleplerini yineleyen Aydın, KYK bursunun en az bir çeyrek altın değerinde olmasını istediklerini belirterek, "Yoksulluğa, eşitsizliğe, geleceksizliğe mahkum olmayacağız. Gençlik susmayacak, hakkını alacak!" sözleriyle açıklamasını sonlandırdı.

KYK BURSU TALEBİMİZ EN AZ BİR ÇEYREK ALTIN

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, CH’nin KYK Bursu teklifini en az 1 çeyrek altının karşılığı olan 10.000TL olarak açıkladı.

“KYK Bursu talebimiz en az 1 çeyrek altın. En az 10.000TL’dir. CHP Gençlik Örgütleri olarak buradan bir kez daha ifade ediyoruz: Yoksulluğa, eşitsizliğe, adaletsizliğe mahkum olmayacağız. Geleceksizliğe hapsolmayacağız. Hakkımız olanı istemekten geri durmayacağız. Gençlik susmayacak, konuşacak. Gençlik hakkını alacak.”

2017’DEN BU YANA ÖĞRENCİ KAYIPLARI

Aydın, 2017 yılından bu yana öğrencilerin kayıplarını şöyle açıkladı:

-2017’de bir tavuk döner + ayran 7 TL iken bursla ~60 adet alınabiliyordu; bugün 225 TL ile sadece 13 adet. (47 adet kayıp)

-Orta boy filtre kahve 6,25 TL'den 125 TL'ye çıktı; bursla alınabilen kahve sayısı 68'den 24'e düştü. (44 adet kayıp)

-Salçalı makarna tenceresi 3,5 TL'den 35 TL'ye; bursla yapılabilen tencere sayısı 121'den 85'e geriledi. (36 tencere kayıp)

-Halı saha maçı kişi başı 15 TL'den 200 TL'ye; bursla gidilebilen maç 28'den 15'e düştü. (13 maç kayıp)

-Devlet Tiyatrosu öğrenci bileti 9 TL'den 120 TL'ye; bursla alınabilen bilet 47'den 25'e indi. (22 bilet kayıp)

"Bu kayıplar sadece rakam değil; gençliğimizden çalınanlardır" diyen Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıkça vurguladığı "Göreve geldiğimde KYK bursu 45 liracıktı, biz artırdık" sözüne atıfla şu talebi dile getirdi:

"Bu hesapta bir şişe su, kışlık kazak, kitap-kırtasiye, kahve içmek, tiyatroya gitmek, hatta hastalıkta ilaç almak bile yok. Kültür, sanat, sosyal yaşam tamamen dışarıda kalıyor."