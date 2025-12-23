Üniversite öğrencilerinden KYK bursu protestosu! Polis müdahale etti: Gözaltılar var

Yayınlanma:
Bir grup üniversite öğrencisi, İstiklal Caddesi’nde öğrencilere verilen KYK burs ve kredilerinin yetersizliğini ve güvencesiz çalışma koşullarını protesto etti. “Öğrenciler aç, mezunlar işsiz. Geleceğimiz yoksa korkumuz da yok. İşte sizin düzeniniz” sloganları atan öğrenciler gözaltına alındı.

Bir grup üniversite öğrencisi, İstiklal Caddesi’nde öğrencilere verilen Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ve kredilerinin yetersizliğini ve güvencesiz çalışma koşullarını protesto etti.

Üniversitelilerinden gözaltılara tepki: Baskı ve korku politikalarını kabul etmiyoruzÜniversitelilerinden gözaltılara tepki: Baskı ve korku politikalarını kabul etmiyoruz

Öğrenciler, “Günlük 100 TL KYK’yı bize reva görenlere karşı sesimizi kampüsten sokağa taşıyoruz” sloganı atarak İstiklal Caddesi'nde pankart açtı.

EN AZ 20 ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI

Açılan pankartta, "Bu pankartın arkasında yaşamak isteyen öğrenciler var" ifadesi yer aldı. Eyleme polis müdahale etti. "Öğrenci faaliyetleri" tarafından yapılan açıklamaya göre, en az 20 eylemci gözaltına alındı.

“Öğrenciler aç, mezunlar işsiz. Geleceğimiz yoksa korkumuz da yok. İşte sizin düzeniniz” sloganları atan öğrenciler, KYK burs ve kredilerinin günlük 100 TL’nin altında kalmasını eleştirerek, öğrencilerin artan yaşam maliyetleri karşısında güvencesiz işlerde çalışmak zorunda kaldığını belirtti.

Gözaltına alınanların kimlikleri ve sağlık durumları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

