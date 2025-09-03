Tüm oklar kayyuma dönmüşken Erdoğan'ın arşivi açıldı! Bakın o yargı kararı için ne demiş?

30 Temmuz 2008 tarihinde AKP'ye açılan kapatma kararı AYM tarafından reddedilmiş. dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan AYM'nin kararı sonrasında yaptığı ilk açıklamada, "Millet iradesi, yargıyla karşı karşıya getirilmedi" demişti. O açıklamalar, dün CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanmasının ardından yeniden gündem oldu.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin dün İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi kararı ile görevden uzaklaştırılmasının ardından gözler 15 Eylül tarihinde görülecek olan CHP 38. Olağan Kurultayı davasına çevrildi.

CHP'lilere göre mahkemenin verdiği İstanbul kararı, 15 Eylül'de görülecek olan Kurultay davasında 'mutlak butlan' kararının çıkması için bir zemin niteliğinde. Öte yandan iktidar medyasında da 15 Eylül tarihinde görülecek davada CHP Kurultayı sonucunun geçersiz sayılacağı yönünde kararın çıkması bekleniyor.

CHP Kurultayı için tüm oklar kayyuma dönerken Ertuğrul Özkök, Erdoğan'ın arşivini açtı.

AYM KAPATMA KARARINI REDDETTİĞİNDE ERDOĞAN...

2008 yılında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya'nın, AKP'nin "laikliğe aykırı fiillerin odağı haline geldiği" gerekçesiyle, partinin kapatılması ve ilgili dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül dahil 71 kişinin 5 yıl süre ile siyasetten uzaklaştırılması istemiyle hazırladığı iddianame Anayasa Mahkemesine 14 Mart 2008'de sunulmuş olup, Anayasa Mahkemesi iddianameyi 31 Mart 2008 günü kabul etmiştir.

30 Temmuz 2008 tarihinde kamuoyuna yapılan açıklamada, partinin temelli kapatılmaması, fakat hazine yardımının belirli bir oranda kesilmesi kararına varıldığı; 6 üye AKP'nin kapatılması, 5 üye kapatılmaması yönünde oy kullanmışken, hazine yardımının kesilmesi hakkındaki oylamada 11 üyenin 10'u kesilmesi yönünde oy kullanmıştı. Kapatma talebi en az 7- 4 şeklindeki nitelikli çoğunluk koşulu sağlanamadığı için reddedilmişti.

ERDOĞAN: MİLLET İRADESİ, YARGIYLA KARŞI KARŞIYA GETİRİLMEDİ

Özkök, AYM'nin AKP'yi kapatma kararını reddetmesinin ardından Erdoğan'ın yaptığı ilk açıklamayı köşesine taşıdı. Erdoğan, söz konusu kararın ardından yaptığı açıklamada şunları demişti:

  • Bu kararla sadece AK Parti değil, Türkiye de büyük bir haksızlıktan kurtuldu
  • Böylece demokrasimiz büyük ayıpla yaşamak zorunda bırakılmadı
  • Millet iradesi, yargıyla karşı karşıya getirilmedi
  • Demokrasimiz ve hukuk sistemimiz bu sınavdan birlikte güçlenerek çıkma fırsatı yakaladı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

