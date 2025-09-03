İktidar medyası tek yürek oldu! 15 Eylül için gün sayıyorlar

CHP’nin 8 Ekim 2023’te düzenlenen 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’ne yönelik davada dün (2 Eylül) karar çıktı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden uzaklaştırarak yerine kayyum olarak Gürsel Tekin'i atadı.

CHP İstanbul Yönetimi'nin görevden alınmasının ardından genel merkezde Olağanüstü MYK toplantısına katılan CHP Lideri Özel, toplantı sonrası Halk TV canlı yayınına konuk oldu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, kararı tanımadıklarını ifade etti.

İKTİDAR MEDYASI TEK YÜREK: BUTLAN UMUDU!

CEM KÜÇÜK: MUTLAK BUTLAN KESİNLEŞTİ

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen kararın ardından iktidar medyasının da ana gündem maddesi 15 Eylül tarihinde görülecek kurultay davasına çevrildi. Özellikle İBB davası hakkında yaptığı 'kesin hükümlü' konuşmaları ile sık sık eleştirilen Cem Küçük, 15 Eylül tarihinde görülecek davada 'mutlak butlan' kararının kesinlikle çıkacağını şu sözler ile ifade etti:

Bu durum 15 Eylül’de Ankara’daki mahkemenin Mutlak Butlan vereceğini kesinleştirdi. Sanki İstanbul öncü gibi davrandı. Ankara da buna uyacaktır. Kemal Bey ya da başkası CHP yönetimini devralacaktır. Bence CHP için sonun başlangıcıdır bu karar.

ABDULKADİR SELVİ DE MUTLAK BUTLAN'I İŞARET ETTİ

İktidar medyasının önde gelen kalemlerinden Abdulkadir Selvi de Küçük'e benzer ifadeler kullandı. Selvi, İstanbul kararının 15 Eylül'de çıkacak kararın provası olduğunu belirtti.