Erdoğan'dan Trump'ın Gazze planına destek

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Gazze'de soykırıma varan İsrail saldırılarına ilişkin Beyaz Saray'da görüştü. Görüşmede 20 maddelik bir plan aracılığı ile ateşkes kararı alındı.

Maddeler arasında Hamas'ın tamamen silahsızlaşması en çarpıcı madde olarak yerini aldı.

Hamas'tan Trump'ın Gazze planına ilk açıklama: Filistin'i değil İsrail'i güvence altına alıyor

Trump ve Netanyahu görüşmesinden ateşkes çıkacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gazze’de akan kanın durması ve ateşkesin sağlanması için ABD Başkanı Sayın Trump’ın gösterdiği çabayı ve liderliği takdir ediyorum. Tarafların kabul edeceği adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için Türkiye olarak biz de sürece katkı vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.