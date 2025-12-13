Çocukların TBMM'de taciz edildiği ortaya çıkınca 'yetkililer' konuştu: Örtbas etmedik

TBMM’ye staja gelen 18 yaş altı kız çocuklarının personelce taciz edildiği ortaya çıktı. Bir kişi tutuklandı, dört kişi gözaltında. Tacizlerin 2018’den beri bilindiği ama iktidarın CHP'nin araştırma önergesini reddettiği öğrenildi. Meclis, olayların örtbas edilmediğini savundu; hamilelik iddiasını ise yalanladı.

TBMM'de çocuklar taciz edildi. TBMM'ye staja gelen 18 yaşından küçük kız çocukları, personeller tarafından taciz edildi.

Bir kişi tutuklandı, dört kişi de gözaltına alındı. TBMM Genel Sekreterliği, tacizcilerin görevden alındığını söyledi.

Taciz skandalının da yeni olmadığı ortaya çıktı. 2018'de CHP'nin soru önergesi verdiği öğrenildi. Fakat iktidar CHP'nin taciz ve istismarı araştırması için verdiği önergeyi, "Gündem değiştirme" iddiası ile reddetti.

Önergede 52 yaşındaki bir memurun, dört aydır bir kızı taciz ettiği de anlatılmıştı.

Taciz ve istismarın 7 sene önce patlak verdiği gün yüzüne çıksa da TBMM yetkilileri hiçbir şeyi örtbas etmediklerini iddia etti.

"ÖRTBAS ETMEDİK" SAVUNMASI

Hürriyet'ten Ahmet Hakan'a konuşan TBMM yetkilileri, "İhmal etmedik, örtbas etmedik. Tam tersine anında soruşturma açtık, hesap sorduk, açığa aldık, işten çıkardık. Ve bütün bu adımları, kamuoyu baskısıyla değil hassasiyetle gerçeğin ortaya çıkarılması adına attık" dedi.

TBMM'de staj yapan bir çocuğun istismardan sonra hamile kaldığı iddiası hakkında da şunları sarf ettiler:

"Ne şikâyetçi olan ailelerin ifadesinde ne de idari ya da adli soruşturmada bu yönde bir tespit var. Sürekli yalan bilgiler ortaya atılıyor. Sistematik taciz diyorlar, stajyer paylaşma diyorlar, tecavüz diyorlar, hamile bırakma diyorlar. Akla hayale gelmeyecek iddialarla meseleyi sulandırıyorlar"

Hakan, yazısında ayrıca, "Meclis yetkililerine göre: Olayın temelinde “mesajla taciz” var. Bunu aşan iddiaların tümü siyasi maksatla olayı sulandırma girişimi" ifadelerini kullandı.

