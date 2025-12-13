CHP İstanbul’dan sokak kampanyası

CHP İstanbul İl Başkanlığı, "Hakkınız Var" kampanyasıyla yeni döneme başladığını duyurdu. İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, kampanyanın İstanbul genelinde sahada aktif biçimde yürütüleceği bildirildi.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi ve İl Başkanı Özgür Çelik’in katıldığı buluşmada kampanya tanıtıldı. İl Başkanlığı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Yeni dönemi 'Hakkınız Var' kampanyamızla başlattık. Kampanya kapsamında, yurttaşlarımıza gerçeği anlatmak için İstanbul’un tüm sokaklarında olacağız. Her bir vatandaşımıza hakikati ulaştıracağız"

Dilek İmamoğlu: Bunlarla mı övüneceğiz?

Açıklamada, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına ve partililere yönelik adaletsizliklere de dikkat çekildi. Şu değerlendirmelere yer verildi: