CHP İstanbul’dan sokak kampanyası

Yayınlanma:
CHP İstanbul, “Hakkınız Var” kampanyasını başlattı. İl yönetimi, “Her vatandaşa hakikati ulaştıracağız” diyerek İmamoğlu’na yönelik adaletsizliği ve parti vizyonunu anlatacak.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, "Hakkınız Var" kampanyasıyla yeni döneme başladığını duyurdu. İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, kampanyanın İstanbul genelinde sahada aktif biçimde yürütüleceği bildirildi.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi ve İl Başkanı Özgür Çelik’in katıldığı buluşmada kampanya tanıtıldı. İl Başkanlığı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Yeni dönemi 'Hakkınız Var' kampanyamızla başlattık. Kampanya kapsamında, yurttaşlarımıza gerçeği anlatmak için İstanbul’un tüm sokaklarında olacağız. Her bir vatandaşımıza hakikati ulaştıracağız"

Açıklamada, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına ve partililere yönelik adaletsizliklere de dikkat çekildi. Şu değerlendirmelere yer verildi:

"Haksız yere tutuklanan Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun, belediye başkanlarımızın ve yol arkadaşlarımızın yaşadığı adaletsizliği, siyasetin kalemiyle yazılmış iddianamenin gerçek yüzünü ve partimizin Türkiye vizyonunu anlatacağız. Birleşe birleşe kazanacağız!"

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Siyaset
