Dilek İmamoğlu: Bunlarla mı övüneceğiz?
CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Silivri'de yapılacak duruşma salonuna ilişkin, "Ülkemiz bunları hak ediyor mu? Bunlarla mı övüneceğiz?" tepkisinde bulundu.

"AVRUPA'NIN EN BÜYÜK DURUŞMA SALONU(!)"

Dilek Kaya İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"11 Kasım 2025’te iddianame açıklandı. Tam 1 ay sonra, bugün tensip zaptı düzenlendi ve duruşma günü 9 Mart 2026 tarihine verildi. Sevdiklerimiz içeride aylardır haksızca, hukuksuzca, tamamen siyasi saiklerle delilsiz ve somut dayanaktan yoksun şekilde tutsak edilirken tensip zaptında 1 tek kişi dahi tahliye edilmedi. 106 kişinin tümü adeta matbu bir gerekçeyle tutsak edilmeye devam edilecek. Duruşma ise tam 3 ay sonraya verildi. Tüm bunlar ne demek biliyor musunuz? Bu masum insanların sadece savunma hakkını kullanabilmesi, mahkemede kendini savunabilmesi için 1 yıl içeride tutsak edileceği anlamına geliyor.

"SAVUNMA HAKKIMIZ YOK SAYILIYOR"

Şimdi öğreniyoruz ki; Silivri'de Avrupa'nın en büyük duruşma salonu yapılacakmış(!) Ülkemiz bunları hak ediyor mu? Bunlarla mı övüneceğiz? Savunma hakkımız yok sayılıyor, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı ihlal ediliyor ve sürecin tamamı en başından itibaren tüm Anayasal haklarımız ihlal edilerek ilerletiliyor. Artık bu hukuk garabeti son bulsun. Anayasamızın 2. maddesinde yazıldığı gibi hukuk devleti olmanın gereği ihya edilsin. Sadece biz tutuklu ailelerin değil, ülkemizin bir nefes almaya ihtiyacı var. Bu kötülüğü bize de, ülkemize de daha fazla yapmayın."

Kaynak:ANKA

