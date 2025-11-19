Erdoğan: Neymiş 'Araplar bizi sırtımızdan vurmuş' hadi oradan

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Suriye ve Türkiye'yi birlikte büyüteceklerini belirtti. Erdoğan, "Neymiş efendim 'Araplar bizi sırtımızdan vurmuş' hadi oradan" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında Suriye'nin yeniden imarına ilişkin konuştu.

"Suriye'nin yeniden imarında, inşallah yine kardeşlerimizin yanında olacağız" diyen Erdoğan, "Hem Suriye'yi hem Türkiye'yi birlikte büyüteceğiz" dedi.

"HEM SURİYE'Yİ HEM TÜRKİYE'Yİ BİRLİKTE BÜYÜTECEĞİZ"

2002'de iktidara geldiklerinde "Kimsenin toprağında gözümüz yok, gönül coğrafyamızla tekrar muhabbetle kucaklaşacağız" dediklerini anımsatan Erdoğan, Türkiye'nin yıllarca bölgeye sırtını dönüdüğünü öne sürdü.

Bölgenin yeniden imarını tarihi bir vazife olarak gördüklerini ifade eden Erdoğan, "Biz, 'Ülkemizin sınırları içerisinde kalacağız, o sınırları kanımızla canımızla muhafaza edeceğiz ama bizim gönül coğrafyamıza hiç kimse hudut biçemez' dedik" ifadelerini kullandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu

"NEYMİŞ EFENDİM 'ARAPLAR BİZİ SIRTIMIZDAN VURMUŞ' HADİ ORADAN"

"Neymiş efendim 'Araplar bizi sırtımızdan vurmuş' hadi oradan. On yıllar boyunca Acem'e, Arap'a, Müslümanlara, tarihi ve coğrafyamıza, gönül coğrafyamıza, dostlarımıza, kardeşlerimize sırtlarını döndüler, sermayeyi bile renklere ayırdılar" diyen Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

  • "Amerika, Avrupa, Rusya, Çin bizim gönül coğrafyamıza yatırım yaparken, oradan yatırım çekerken, içeride bir çete 'Arap sermayesi, yeşil sermaye, irtica' diyerek bizi sırtımızdan vurdular. Bu yalanı söyleyerek Türkiye'ye en büyük kötülüğü yaptı, en büyük zararı verdiler. Onlar devasa yolsuzluğun, pisliğin, bataklığın üzerini örtmeye çalışırken, biz pergel gibi bir ayağımız Ankara'da diğeriyle bütün dünyayı, bütün gönül coğrafyamızı karış karış dolaşıyor barışın, huzurun, adaletin mücadelesini veriyoruz."

