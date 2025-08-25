Erdoğan'dan Türk-Kürt-Arap çıkışıyla 'son düzlük' mesajı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Mesire Alanı'nda Ahlat Etkinlik Alanı Programı'nda konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katıldığı programda Erdoğan, şunları kaydetti:

“TÜRK MİLLETİ İÇİN AHLAT, KIZILELMANIN ANAHTARIDIR”

"Buradaki mezarlar, kümbetler, abideler ve diğer tüm eserler yalnızca birer kültür varlığı değil; bu topraklardaki bin yıllık mevcudiyetimizin en güçlü şahitleridir. Bu eserlerin her biri, milli ve manevi hasretlerimizin tecessüm etmiş halleridir. Ahlat'ta ilim ferasetle buluşmuş, sanat ve zanaat edep ve ahlakla süslenmiştir. Bu hakikatin en sarih nişaneleri, Selçuklu Kabristanı'ndaki taş mezarlardır. Ahlat, bu topraklardaki ezeli ve ebedi mevcudiyetimizin simgesidir. Türk milleti için Ahlat, kızılelmanın anahtarıdır. Bize kim olduğumuzu, nereden gelip nereye gittiğimizi anlatan beldelerden birisi Ahlat'tır. Ecdadın konakladığı, nefeslendiği ve zamanını doğru okuduğu Ahlat, bin yıl öncesinden bugüne kurulan bir iman, kültür ve medeniyet köprüsüdür. Her metrekaresi, şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış, Aziz vatanın bağrında sıra dağlar gibi uzanmış şehitlerimizi işaret eden sancaklardır.

"TÜRK, KÜRT VE ARAP" VURGUSU

Tarih Türk, Kürt ve Arap bir ve beraber olduğumuzda, birbirimizi Allah için sevdiğimizde, ortak hedeflere doğru hep birlikte yürüdüğümüzde, içerde ve dışarıda hangi başarılara imza attığımızın sayısız örnekleriyle dolu.

"BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE'Yİ GELECEK NESİLLERE BİZLER HEDİYE EDECEĞİZ"

Unutmayın, Selahaddin Eyyubi'nin, Sultan Alparslan'ın, Yavuz Sultan Selim'in ordusundaki ruh, işte bu ruhtur. Malazgirt'teki düğüm bu ruhla çözülmüştür. Kudüs'ün kapıları, bu ruhla açılmıştır. İstanbul, bu ruhla fethedilmiştir. Çanakkale'yi geçilmez yapan, aynı şekilde, bu ruhtur. Yedi düvele diz çöktürdüğümüz Milli Mücadele, tüm imkansızlıklara rağmen, yine bu ruhla zafere ulaştırılmıştır. O yüzden saflarımızı sıklaştıracağız. Kardeşliğimizi perçinleyeceğiz. Kavlimizi tazeleyeceğiz. Birlik ve beraberliğimizi hedef alan tüm saldırıları, omuz omuza vererek beraberce püskürteceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'yi, Allah'ın izni milletimizin de desteğiyle, gelecek nesillere bizler hediye edeceğiz.

"İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ ASIR, ‘TÜRKİYE YÜZYILI' OLARAK TARİHTEKİ YERİNİ ALACAKTIR"