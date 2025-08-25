Erdoğan'dan Türk-Kürt-Arap çıkışıyla 'son düzlük' mesajı

Erdoğan'dan Türk-Kürt-Arap çıkışıyla 'son düzlük' mesajı
Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, "Tarih Türk, Kürt ve Arap bir ve beraber olduğumuzda hangi başarılara imza attığımızın sayısız örnekleriyle dolu." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Mesire Alanı'nda Ahlat Etkinlik Alanı Programı'nda konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katıldığı programda Erdoğan, şunları kaydetti:

“TÜRK MİLLETİ İÇİN AHLAT, KIZILELMANIN ANAHTARIDIR”

"Buradaki mezarlar, kümbetler, abideler ve diğer tüm eserler yalnızca birer kültür varlığı değil; bu topraklardaki bin yıllık mevcudiyetimizin en güçlü şahitleridir. Bu eserlerin her biri, milli ve manevi hasretlerimizin tecessüm etmiş halleridir. Ahlat'ta ilim ferasetle buluşmuş, sanat ve zanaat edep ve ahlakla süslenmiştir. Bu hakikatin en sarih nişaneleri, Selçuklu Kabristanı'ndaki taş mezarlardır.

Ahlat, bu topraklardaki ezeli ve ebedi mevcudiyetimizin simgesidir. Türk milleti için Ahlat, kızılelmanın anahtarıdır. Bize kim olduğumuzu, nereden gelip nereye gittiğimizi anlatan beldelerden birisi Ahlat'tır. Ecdadın konakladığı, nefeslendiği ve zamanını doğru okuduğu Ahlat, bin yıl öncesinden bugüne kurulan bir iman, kültür ve medeniyet köprüsüdür. Her metrekaresi, şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış, Aziz vatanın bağrında sıra dağlar gibi uzanmış şehitlerimizi işaret eden sancaklardır.

"TÜRK, KÜRT VE ARAP" VURGUSU

Tarih Türk, Kürt ve Arap bir ve beraber olduğumuzda, birbirimizi Allah için sevdiğimizde, ortak hedeflere doğru hep birlikte yürüdüğümüzde, içerde ve dışarıda hangi başarılara imza attığımızın sayısız örnekleriyle dolu.

"BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE'Yİ GELECEK NESİLLERE BİZLER HEDİYE EDECEĞİZ"

Unutmayın, Selahaddin Eyyubi'nin, Sultan Alparslan'ın, Yavuz Sultan Selim'in ordusundaki ruh, işte bu ruhtur. Malazgirt'teki düğüm bu ruhla çözülmüştür. Kudüs'ün kapıları, bu ruhla açılmıştır. İstanbul, bu ruhla fethedilmiştir. Çanakkale'yi geçilmez yapan, aynı şekilde, bu ruhtur. Yedi düvele diz çöktürdüğümüz Milli Mücadele, tüm imkansızlıklara rağmen, yine bu ruhla zafere ulaştırılmıştır. O yüzden saflarımızı sıklaştıracağız. Kardeşliğimizi perçinleyeceğiz. Kavlimizi tazeleyeceğiz. Birlik ve beraberliğimizi hedef alan tüm saldırıları, omuz omuza vererek beraberce püskürteceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'yi, Allah'ın izni milletimizin de desteğiyle, gelecek nesillere bizler hediye edeceğiz.

"İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ ASIR, ‘TÜRKİYE YÜZYILI' OLARAK TARİHTEKİ YERİNİ ALACAKTIR"

Şunu da özellikle ifade etmek istiyorum: İçinde bulunduğumuz asır, inşallah ‘Türkiye Yüzyılı' olarak tarihteki yerini alacaktır. Çok daha müessir, çok daha muteber, çok daha müreffeh bir Türkiye için çıktığımız bu yolda, kimsenin oyununa gelmeyecek, kurulan tuzaklara asla düşmeyeceğiz. Hasımlarımızı rahatsız ve tedirgin eden ‘Terörsüz Türkiye' menziline doğru kendimizden emin bir şekilde ne yaptığımızı, ne murat ettiğimizi bilerek kararlı adımlarla yürümeyi sürdüreceğiz. Şehit ve gazilerimizin emanetini yere düşürmeden huzurun, sükunun ve muhabbetin merkezinde yer aldığı aydınlık bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz.

Bu yolda gerçekten çok acılar çektik. Çok ağır bedeller ödedik. İçerden ve dışarıdan nice saldırılarla karşılaştık. Ama hepsinin üstesinden gelmeyi başardık. Şimdi son düzlüğe varmış bulunuyoruz. Biraz daha sabır, biraz daha gayret ve elbette dikkatle inşallah bu düzlüğe geçecek, menzili maksudumuza suhuletle vasıl olacağız."

