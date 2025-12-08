Erdoğan: Macaristan’la ticaret hacmi hedefimiz 10 milyar dolar

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye - Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin (YDSK) 7’nci toplantısı kapsamında Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile İstanbul’da bir araya geldi. Dolmabahçe’de gerçekleşen temaslarda ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler tüm yönleriyle değerlendirildi.

Erdoğan Macaristan Başbakanı Orban'ı kabul etti

ORBAN DOLMABAHÇE’DE RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde resmi törenle karşılandı. Karşılama töreninin ardından iki lider baş başa görüşmeye geçti. Görüşmenin ardından Erdoğan ve Orban, ülkeler arası iş birliklerinin ele alındığı heyetler arası toplantıya başkanlık etti. Görüşmelerde savunma sanayi, ekonomi, enerji, ticaret ve kültürel ilişkiler masaya yatırıldı.

16 ANLAŞMA İMZALANDI

Heyetler arası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban, Dolmabahçe Sarayı Medhal Salonu’nda ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye ile Macaristan arasında eğitimden savunma sanayine, teknolojiden havacılığa ve ekonomiye çeşitli alanlarda iş birliğini kapsayan 16 anlaşmanın imzalanmasıyla başlayan toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Memiş ve çok sayıda siyasi ve bürokratlar katıldı.

"TÜRK DÜNYASI TEŞKİLATI VE DİĞER ULUSLARARASI PLATFORMLARDA BİRÇOK GÖRÜŞMEMİZ OLDU"

Erdoğan, “Sayın Orban’ın Aralık 2013’te ülkemizi ziyareti sırasında tesisine karar verdiğimiz konseyimizin, aradan geçen süre zarfında münasebetlerimizin gelişmesine önemli katkıları oldu. İki yıl önce Budapeşte’de düzenlediğimiz 6’ncı konsey toplantımızda, ilişkilerimizi geliştirilmiş stratejik ortaklık düzeyine çıkarmıştık. Malumunuz, son yıllarda Sayın Orban’la gerek ikili ziyaretler, gerek Türk Dünyası Teşkilatı ve diğer uluslararası platformlarda birçok görüşmemiz oldu. Geçtiğimiz Nisan ayında 4’üncü Antalya Diplomasi Forumu’nda ve akabinde Macaristan’ın ev sahipliğinde Budapeşte’de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı gayriresmi zirvesi marjında Sayın Orban’la bir araya gelmiştik. Dostluk anlaşmasının 100’üncü yıl dönümü münasebetiyle ilan ettiğimiz Kültür Yılı kapanış etkinliğini de geçen yıl Aralık ayında Cumhurbaşkanı Sayın Suyok ve Sayın Orban’la birlikte yapmıştık" diye konuştu.

"ORTAK İSTİŞARE MEKANİZMASININ İLK TOPLANTISI YAPILDI"

Erdoğan, "Bugünkü görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi gözden geçirmekle kalmayıp, enerji, ulaştırma, ticaret, savunma ve kültür gibi alanlarda iş birliğimizi daha da geliştirme irademizi teyit ettik. Havacılıktan güvenliğe, teknolojiden kültüre, eğitime münasebetlerimizin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif belgelerin imzasını gerçekleştirdik. Dışişleri ve Savunma Bakanlarımız ile istihbarat ve savunma sanayii başkanlarımız, evvelce tesisinde mutabık kaldığımız ortak istişare mekanizmasının ilk toplantısını yaptılar. Bugün ayrıca, bölgesel ve küresel meselelerin çok daha kurumsal bir şekilde ele alınmasına imkan verecek ortak planlama grubunun, Dışişleri Bakanlarımızın başkanlığında kurulmasını kararlaştırdık. Her iki mekanizmayı, ilişkilerimizin ulaştığı seviyeyi göstermesi bakımından anlamlı buluyor, bu istişare formatlarının iş birliğimizin derinleştirilmesine ilave katkılarda bulunacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı

"HACİM HEDEFİMİZİ 10 MİLYAR DOLAR OLARAK GÜNCELLEMEYİ GÖRÜŞTÜK"

Erdoğan, “Siyasi ilişkilerimizde eriştiğimiz bu müstesna düzeyin ekonomi alanına da yansımalarını da görüyoruz. Sayın Orban’la belirlediğimiz 6 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize ulaşmak üzereyiz. Aramızdaki güçlü ticari potansiyeli dikkate alarak hacim hedefimizi 10 milyar dolar olarak güncellemeyi görüştük. Mevcut ekonomi ve ticaret mekanizmalarının en verimli şekilde işletilmesinde mutabık kaldık. Pek tabii, savunma sanayii alanında somut projeler üzerinden ilerlettiğimiz ortaklıklarımızın ticaret ve yatırımlara müspet etkilerini de görüyoruz. Avrupa’da değişen güvenlik koşulları dikkate alındığında, savunma sanayii iş birliğimizi daha da ileri seviyelere taşıyacak ortak üretimi öngören projeleri değerlendiriyoruz" dedi

"2025 SENESİ BOYUNCA 28 ORTAK EYLEMİ HAYATA GEÇİRDİK"

Erdoğan, “Stratejik dönemde gördüğümüz enerji ve ulaştırma konuları da aramızdaki önemli başlıklardandır. Türkiye-Macaristan Bilim ve İnovasyon Yılı olarak ilan ettiğimiz 2025 senesi boyunca araştırma geliştirmeden dijitalleşmeye, yapay zekadan girişimciliğe kadar 28 ortak eylemi hayata geçirdik. Belirlenen müşterek projelere kaynak aktardık. Bugünkü görüşmelerimizde Orta Doğu ve Ukrayna'daki gelişmeler dahil olmak üzere güncel, bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldık. Bu noktada Macaristan'ın Türk Dünyası Teşkilatımızın çalışmalarına yaptığı katkılardan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Geçtiğimiz Mayıs ayında Macaristan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen gayriresmi zirvemiz, Avrupa Birliği sınırları dahilinde yapılan ilk Türk Dünyası zirvesi olması nedeniyle tarihi bir toplantı olmuştur" ifadelerini kullandı.

"BARIŞIN TESİSİ İÇİN DİPLOMASİNİN TÜM İMKANLARINI SEFERBER EDİYORUZ"

Erdoğan, "Stratejik hedefimiz olan Avrupa Birliği’ne tam üyelik sürecinde, Macaristan’ın yapıcı katkılarını ve güçlü desteğini sürdüreceğine eminiz. Ukrayna konusunda Türkiye olarak savaşın en başından bu yana taraflar arasında adil ve kalıcı barışın tesisi için diplomasinin tüm imkanlarını seferber ediyoruz. Bu çerçevedeki gayretlerimiz tüm dünya kamuoyunun malumudur. Bundan sonra da ,'Savaşın kazananı, adil bir barışın kaybedeni olmaz' şiarıyla elden gelen gayreti göstereceğiz. Konsey toplantımızın, ilişkilerimizin ve halklarımız arasındaki köklü dostluk bağlarının daha da güçlendirilmesine katkıda bulunacağına samimiyetle inanıyorum" dedi.