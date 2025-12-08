Erdoğan Macaristan Başbakanı Orban'ı kabul etti

Yayınlanma:
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin (YDSK) 7’nci toplantısı kapsamında Türkiye'de.

istanbul-cumhurbaskani-erdogan-macaris-1053930-312727.jpg

ERDOĞAN, VİKTOR ORBAN'I KABUL ETTİ

GÖRÜŞME BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kabul, basına kapalı olarak gerçekleşti. Kabulün sona ermesinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Macaristan Başbakanı Orban'ın ortak basın toplantısında konuşması bekleniyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

