Erdoğan Macaristan Başbakanı Orban'ı kabul etti
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin (YDSK) 7’nci toplantısı kapsamında Türkiye'de.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Viktor Orban'ı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.
GÖRÜŞME BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Kabul, basına kapalı olarak gerçekleşti. Kabulün sona ermesinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Macaristan Başbakanı Orban'ın ortak basın toplantısında konuşması bekleniyor.
