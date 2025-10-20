AB genişlemeye hazırlanıyor! Yeni üyelik modeli tartışılıyor

Politico'nun yazdığına göre , teklif yeni devletlerin üyeliğin sağladığı avantajların çoğundan yararlanmalarına olanak tanıyacak, ancak AB'nin çoğu alanda oybirliğiyle karar almanın kaldırılması da dahil olmak üzere temel kurumsal reformları hayata geçirmesinin ardından tam haklara sahip olacaklar.

Bu, yeni ülkelerin tam oy hakkı olmadan Avrupa Birliği üyesi olabileceği anlamına geliyor. Bu durum, Macaristan lideri Viktor Orbán gibi liderlerin Ukrayna'nın bloğa katılma fikrine daha açık hale gelmesine yol açabilir.

Amaç, AB'nin işleyiş biçimini değiştirerek, ülkelerin politikaları veto etmesini zorlaştırmak ve yeni üyelerin tüm haklara sahip olmasını sağlamaktır.

Bu, Avusturya ve İsveç gibi AB yanlısı genişleme hükümetlerinin, Budapeşte ve diğer bazı başkentler tarafından, yerel pazarlara istenmeyen rekabet getirebileceği veya güvenlik çıkarlarını tehdit edebileceği endişesiyle şu anda engellenen genişleme sürecini yeniden canlandırmak için attıkları son adımdır.

AB, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in genişlemeci gündeminin ortasında genişlemeyi stratejik bir öncelik olarak ilan ederken, üye sayısını önümüzdeki on yılda 27'den 30'a çıkarma girişimi blok içinde iç bölünmelere yol açıyor.

Almanya Federal Meclisi Avrupa İşleri Komisyonu Başkanı Anton Hofrejter, "Siyasette nitelikli çoğunluğun getirilmesi gibi temel kurumsal reformlar hayata geçirilene kadar, gelecekteki üyeler veto haklarından vazgeçmek zorunda bırakılmalı" dedi.

Girişim, Ukrayna, Moldova ve Karadağ gibi şu anda üyelik yolunda olan ülkelerin AB üyeliğinin birçok avantajından yararlanmasını sağlayacak ancak veto hakkı olmadan. Veto hakkı, AB hükümetlerinin her zaman beğenmedikleri AB politikalarını engellemek için en önemli araç olarak gördüğü bir şeydir.

Aynı diplomat ve yetkililere göre, AB ülkeleri ve Komisyon arasında gayrı resmi olarak görüşülen önerinin arkasındaki düşünce, yeni ülkelerin en azından üyeliğin başlangıcında veto hakkı olmadan kabul edilmesinin, bazı hükümetlerin kabul edilemez bulduğu temel AB antlaşmalarında reform yapmaya gerek kalmadan daha esnek koşullar altında katılımlarını sağlayacağı yönünde.

AB liderleri daha önce, Ukrayna gibi yeni üyelerin AB'ye kabul edilmesinden önce böyle bir reformun gerekli olduğunu vurgulayarak, Brüksel'de çıkmazın daha da artması riskini vurgulamışlardı. Ancak, mevcut AB üyelerinin vetoyu kaldırma girişimleri, yalnızca Macaristan'dan değil, Fransa ve Hollanda'dan da güçlü bir direnişle karşılaştı.

Bu hamle, kapsamlı reformlar uygulayan ancak başvurularından yıllar sonra üyeliğe bir adım bile yaklaşamayan Doğu Avrupa ve Batı Balkan adayları arasında artan hoşnutsuzlukla aynı zamana denk geliyor. Karadağ örneğinde, AB'ye katılım müzakereleri 2012'de başlamıştı.

Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatović, POLITICO'ya yaptığı açıklamada, "AB'ye en son katılan ülke 10 yıldan fazla bir süre önce Hırvatistan'dı ve Birleşik Krallık aradan ayrıldı" dedi ve şunları söyledi:

"Bu nedenle, sürecin yeniden canlandırılmasının, AB'nin hala cazibesini koruyan bir kulüp olduğu fikrinin yeniden canlandırılmasının zamanının geldiğine inanıyorum".

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Taras Kačka da bu endişeleri destekleyerek AB genişlemesinin önündeki engelleri kaldırmak için "yaratıcı" çözümler çağrısında bulundu. Ukrayna'nın AB üyeliği, Macaristan'ın vetosu nedeniyle şu anda engellenmiş durumda.

"Beklemek bir seçenek değil. Bu yüzden hemen şimdi bir çözüme ihtiyacımız var. Bu Ukrayna için önemli olduğu kadar Avrupa Birliği için de önemli... Rusya'nın Avrupa güvenliğini insansız hava araçlarıyla test ederken, aynı zamanda Avrupa Birliği'nin birliğini de baltaladığını düşünüyorum." dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, genişlemeyi stratejik gündeminin merkezine koyarken ve Ukrayna ile Moldova'nın 2030 yılına kadar üye olma potansiyelini vurgularken, AB ülkeleri şimdiye kadar süreci hızlandırma girişimlerine direndi.

AB ülkeleri bu ayın başlarında Avrupa Konseyi Başkanı António Costa'nın genişlemeyi ilerletme girişimini reddetmişti.

Batı Balkan ülkeleri Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'ın liderleri, çarşamba günü Londra'da AB genişlemesinin ön koşulu olarak bu ülkeler arasındaki entegrasyonun güçlendirilmesine odaklanan "Berlin Süreci" zirvesinde Avrupa liderleriyle bir araya gelecek.

Komisyon'un, genişleme paketi olarak adlandırılan farklı aday ülkelerle yürütülen genişleme müzakerelerinin durumuna ilişkin değerlendirmesi. Bir AB diplomatı, Komisyon'un her fırsatta 27 AB ülkesinin resmi onayını almadan müzakereleri sürdürerek genişleme sürecini hızlandırmaya çalışabileceğini öne sürdü. Bu aynı zamanda Viktor Orban'ın müzakerelerin her aşamasında veto hakkına sahip olmasını da önleyecektir.

Komisyonun, genişleme paketinin bir parçası olarak, bloğu yeni üyelerin kabulüne hazırlamak amacıyla AB içinde bazı reformlar önermesi büyük önem taşıyor.