ABD Kongresi’nde 'İmamoğlu'na özgürlük' çağrısı

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Demokrat Jamie Raskin, 18 Aralık 2025'te ABD Kongresi’nde yaptığı gündem dışı konuşmasında, İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Yeni Şafak yazarından beklenmedik Ekrem İmamoğlu yazısı! “Ortada suç yok beraat etmeli”

Kongre üyelerine seslenen Raskin, İstanbul’un 16 milyon nüfusuyla dünyanın en önemli şehirlerinden biri olduğunu vurgulayarak, İstanbulluların İmamoğlu’nu üç ayrı seçimde belediye başkanı olarak seçtiğini hatırlattı.

İmamoğlu’nun görev süresi boyunca kentin altyapısı, çocukların beslenme ve sağlık hizmetleri gibi konulara odaklandığını belirten Raskin, mevcut durumu "demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne yönelik bir ihlal" olarak nitelendirdi.

MART 2025 SÜRECİNE ATIF

Raskin, konuşmasında Mart 2025 tarihinde yaşanan gelişmelere dikkat çekti. O dönemde İmamoğlu’nun İstanbul’daki 106 yerel liderle birlikte gözaltına alındığını belirten ABD’li milletvekili, bu süreçten itibaren uygulanan yaptırımları şu şekilde sıraladı:

• İmamoğlu ailesine ait şirkete el konulması,

• Resmi X (Twitter) hesabının askıya alınması,

• Üniversite diplomasının iptal edilmesi,

• Kamusal alanlardaki her türlü görsel ve afişin yasaklanması.

KONGRE’DEN TAKİP MESAJI

Jamie Raskin, konuşmasının sonunda ABD Kongresi’nde çok sayıda üyenin süreci yakından takip ettiğini ifade etti. İmamoğlu ailesine iyi dileklerini ileten Raskin, Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması için çalışma yürüttüklerini ve bu yöndeki taleplerini sürdüreceklerini belirterek sözlerini tamamladı.

Raskin'in konuşması şöyle:

Kongre'deki pek çoğumuz, Türkiye'nin en büyük şehri, 16 milyon insanın yaşadığı ve demokrasi için güçlü bir duruş sergileyen dünyanın en büyük şehirlerinden biri olan İstanbul'un Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz. İstanbullular Sayın İmamoğlu'nu üç farklı kez belediye başkanı olarak seçtiler ve o da kamu altyapısını iyileştirmeye ve bu şehirde yaşayan milyonlarca çocuğun beslenme ve sağlığına hizmet etmeye odaklandı. Kendisi, Mart 2025'te İstanbul'daki diğer 106 liderle birlikte gözaltına alındı. Türk hükümeti şimdi onun aile şirketine el koydu, Twitter hesabını askıya aldı, üniversite diplomasını iptal etti ve ona ait her türlü halka açık görüntüyü veya afişi yasakladı. Belediye Başkanı İmamoğlu'na şunu söylemek istiyorum: Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne karşı yapılan bu skandalı yakından takip eden pek çok kişi var. Sizin serbest bırakılmanız için çalışıyor ve bunu talep ediyoruz.

RASKİN DAHA ÖNCE DE SELAHATTİN DEMİRTAŞ İÇİN ÇAĞRI YAPMIŞTI

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Demokrat Jamie Raskin, daha önce de Tom Lantos İnsan Hakları Komisyonu bünyesindeki Defending Freedoms Project kapsamında, Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması çağrısına destek verdiğini ve bu girişimin sponsorları arasında yer aldığını açıklamıştı. Kongre’de hukukun üstünlüğü, demokrasi, insan hakları ve sivil özgürlükler konularında etkili bir isim olarak bilinen Raskin Anayasa hukuku profesörü olarak uzun yıllar akademik kariyer yaptı.

Eski Başkan Donald Trump’a yönelik azil sürecinde Demokratların başlıca sözcülerinden biri oldu.