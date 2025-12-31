CİMER'e asılsız şikayet yapanlar yandı! Sonu adliyede bitecek

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlere yönelik CİMER ve MEBİM şikâyetlerinin asılsız çıkması hâlinde şikâyetçiler hakkında savcılığa başvurulacağını duyurdu. Savcılık resen soruşturma başlatılabilecek, öğretmenler de tazminat davası açabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlere yönelik haksız ve dayanaksız şikâyetlere karşı yeni bir karar aldı. Bakanlık, 81 ilin milli eğitim müdürlüğüne gönderdiği yazıyla, CİMER ve MEBİM'e yapılan şikâyetlerin titizlikle inceleneceğini; asılsız ve kötü niyetli olanların adli sürece taşınacağını duyurdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILACAK

Yazıya göre, suçlamaların gerçek dışı olduğu soruşturma ya da dava sonunda ortaya çıkarsa, ilgili kişiler hakkında doğrudan kamu davası açılabilecek. Savcılık, bu tür durumlarda resen harekete geçebilecek, yani ayrıca başvuru yapılmasına gerek kalmayacak.

TAZMİNAT DAVASI DA AÇILABİLİR

Asılsız şikâyetlere maruz kalan öğretmenler ve eğitim çalışanları, haklarında şikâyetçi olan kişilerden maddi ve manevi tazminat talep edebilecek. Bu adım, hem ceza hukuku hem de özel hukuk açısından koruma sağlayacak.

MEB, bu uygulamanın gerçek şikâyetleri engellemek için değil, sistemi kötüye kullananları durdurmak için hayata geçirildiğini vurguladı. Bakanlık, eğitim çalışanlarının itibarı korunmadan kaliteli eğitim ortamı sağlanamayacağını belirtti.

ÜST AMİRLER SORUMLU

Sabah ve Akşam gazetesindeki haberlere göre; Kötü niyetli bir şikâyetin tespiti hâlinde, illerde valiler, merkezde ise üst düzey yöneticiler adli süreci başlatmakla yükümlü olacak. Yazıda, baskı oluşturmak, itibarsızlaştırmak veya eğitim hizmetini sekteye uğratmak amacıyla yapılan ihbarların kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Bakanlık, öğretmenlerin sürekli olarak gerçek dışı iddialarla uğraşmasının hem çalışma motivasyonunu düşürdüğünü hem de eğitim ortamını zedelediğini belirterek artık bu tür girişimlerin cezasız kalmayacağını açıkça duyurdu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

