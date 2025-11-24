CİMER şikayeti sonrası harekete geçildi: Ünlü kozmetik mağazasına 11 üründen ceza!

Ticaret Bakanlığı, sosyal medya ve CİMER üzerinden iletilen yoğun şikayetler üzerine, Türkiye genelinde çok sayıda şubesi bulunan büyük bir kozmetik mağaza zincirine yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Bakanlık Basın Danışmanı Bekir Kaplan’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, denetimlerde toplam 11 üründe fiyat mevzuatına aykırılık tespit edildi. Tespit edilen bu aykırılıklar hakkında gerekli idari para cezaları uygulandı.

"GEREKLİ İDARİ PARA CEZALARI UYGULANMIŞTIR"

Kaplan'ın açıklaması bu şekilde: