CİMER şikayeti sonrası harekete geçildi: Ünlü kozmetik mağazasına 11 üründen ceza!
Ticaret Bakanlığı, sosyal medya ve CİMER üzerinden iletilen yoğun şikayetler üzerine, Türkiye genelinde çok sayıda şubesi bulunan büyük bir kozmetik mağaza zincirine yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.
Bakanlık Basın Danışmanı Bekir Kaplan’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, denetimlerde toplam 11 üründe fiyat mevzuatına aykırılık tespit edildi. Tespit edilen bu aykırılıklar hakkında gerekli idari para cezaları uygulandı.
"GEREKLİ İDARİ PARA CEZALARI UYGULANMIŞTIR"
Kaplan'ın açıklaması bu şekilde:
"CİMER ve sosyal medya üzerinden tarafımıza iletilen şikayetler üzerine; Ticaret Bakanlığımız derhal harekete geçmiş, kadın tüketicilerin yoğunlukla alışveriş ettiği ve farklı markalara ait kozmetik ürünlerinin satışının yapıldığı söz konusu mağaza zincirine yönelik bir denetim gerçekleştirmiştir.
Yapılan incelemelerde 11 üründe fiyat mevzuatına aykırılık tespit edilmiş olup, bu aykırılıklar hakkında gerekli idari para cezaları uygulanmıştır.
Ticaret Bakanlığı olarak; tüketicilerimizin korunmasını, piyasalarda adil, şeffaf ve dürüst ticaret düzeninin tesis edilmesini temel prensip olarak görüyor; vatandaşlarımızı mağdur eden her türlü uygulamaya karşı kararlılıkla gereğini yapmaya devam ediyoruz."