Can alıcı soru AKP'li Şamil Tayyar'dan geldi: Bir yılda ne değişti de vekiller İmralı'ya gidiyor?

İmralı Süreci'nde kurulan Milli Birlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu, 21 Kasım’da yaptığı toplantıda İmralı Adası'na gidilmesine karar verdi. Ziyaretin amacı, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan’la İmralı Adası'nda görüşme gerçekleştirmek. Karar, AKP, MHP, DEM Parti, TİP ve EMEP’in oylarıyla alındı.

CHP ise İmralı'ya gidecek heyette yer almayacak. CHP'nin bu kararı tartışmalara neden oldu. İktidara yakın medya organlarında da bu konu sık sık tartışmaya konu oluyor.

CHP’nin İmralı kararına PKK’dan ilk tepki: Bu hatadan dönmezlerse

"BİR YILDA NE DEĞİŞTİ?"

Bu kapsamda TGRT'de yayımlanan bir tartışma programında TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ile AKP'li Şamil Tayyar ile dikkat çeken bir tartışma yaşandı. Atik, "Bugün devlet adamlığıyla, siyasetçilerin farkını gördük" dedi. Atik'in bu sözlerine AKP'li Şamil Tayyar sert çıktı. Tayyar, "Öyle büyük laflar etme ya. Bir sene öncesini hatırlatırlar sana. Devlet adamlarının bir yılda fikirleri değişir mi ya? Bir yılda ne oldu da bu fikirler 180 derece değişti?" ifadelerini kullandı.