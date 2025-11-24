Can alıcı soru AKP'li Şamil Tayyar'dan geldi: Bir yılda ne değişti de vekiller İmralı'ya gidiyor?

Can alıcı soru AKP'li Şamil Tayyar'dan geldi: Bir yılda ne değişti de vekiller İmralı'ya gidiyor?
Yayınlanma:
CHP'nin İmralı'ya gitmeme kararına ilişkin tartışmalar sürüyor. İktidara yakın isimler arasında da bu karar oldukça konuşuluyor. Son olarak TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ile AKP'li Şamil Tayyar ile dikkat çeken bir tartışma yaşandı. Atik, "Bugün devlet adamlığıyla, siyasetçilerin farkını gördük" dedi. Atik'in bu sözlerine AKP'li Şamil Tayyar tepki gösterdi.

İmralı Süreci'nde kurulan Milli Birlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu, 21 Kasım’da yaptığı toplantıda İmralı Adası'na gidilmesine karar verdi. Ziyaretin amacı, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan’la İmralı Adası'nda görüşme gerçekleştirmek. Karar, AKP, MHP, DEM Parti, TİP ve EMEP’in oylarıyla alındı.

CHP ise İmralı'ya gidecek heyette yer almayacak. CHP'nin bu kararı tartışmalara neden oldu. İktidara yakın medya organlarında da bu konu sık sık tartışmaya konu oluyor.

CHP’nin İmralı kararına PKK’dan ilk tepki: Bu hatadan dönmezlerseCHP’nin İmralı kararına PKK’dan ilk tepki: Bu hatadan dönmezlerse

"BİR YILDA NE DEĞİŞTİ?"

Bu kapsamda TGRT'de yayımlanan bir tartışma programında TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ile AKP'li Şamil Tayyar ile dikkat çeken bir tartışma yaşandı. Atik, "Bugün devlet adamlığıyla, siyasetçilerin farkını gördük" dedi. Atik'in bu sözlerine AKP'li Şamil Tayyar sert çıktı. Tayyar, "Öyle büyük laflar etme ya. Bir sene öncesini hatırlatırlar sana. Devlet adamlarının bir yılda fikirleri değişir mi ya? Bir yılda ne oldu da bu fikirler 180 derece değişti?" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji saat saat açıkladı: Önüne katıp uçuracak
Önüne geleni savuracak
Meteoroloji saat saat açıkladı
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Araziden otoyola gücün simgeleri: Türkiye’de en çok satan pikaplar
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Siyaset
İYİ Partili Çömez'den İmralı tepkisi: Türk milleti hesap soracaktır
İYİ Partili Çömez'den İmralı tepkisi: Türk milleti hesap soracaktır
Sen misin gençlere çorba dağıtan: İşte Mansur Yavaş hakkındaki soruşturmanın belgesi
Sen misin gençlere çorba dağıtan: İşte Mansur Yavaş hakkındaki soruşturmanın belgesi
Mansur Yavaş'tan o soruşturmaya itiraz
Mansur Yavaş'tan o soruşturmaya itiraz