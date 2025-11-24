CHP’nin İmralı kararına PKK’dan ilk tepki: Bu hatadan dönmezlerse

Yayınlanma:
Milli Kardeşlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu'nun terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yapacaığı görüşmeye katılmama kararı alan CHP'ye PKK'dan ilk tepki geldi. Örgütün ikinci ismi Murat Karayılan, "Bu hatadan donmezlerse zarar görürler" dedi.

Milli Kardeşlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu'nda yapılan oylama sonucunda, milletvekillerinin bölücü terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için İmralı Adası'nı ziyaret etmesine karar verildi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bu kararaa 'hayır' dedi.

AKP, MHP ve DEM Partili temsilcilerin yapacağı ziyarete üye göndermeyeceğini açıklayan CHP'nin kararını duyurmasının ardından örgütün ikinci ismi Murat Karayılan'ndan ilk açıklama geldi.

CHP’NİN İMRALI KARARINA PKK’DAN İLK TEPKİ

Karayılan, örgüte yakın bir medya organına verdiği röportajda, CHP'nin İmralı'ya vekil göndermeme kararı için “CHP hata yaptı, bu hatadan dönmezlerse zarar görürler" ifadelerini kullandı.

Terörist Karayılan, röportajında alınan karara yönelik şu açıklamalarda bulundu:

"CHP son yıllarda Kürt halkının dostu olduğunu iddia ediyordu çözümden ve demokrasiden yana tavır aldığını iddia eden bir resim çiziyordu buna aykırı şekilde hareket etti.

Türkiye Partisi olmak istiyordu bu tutumu ona ters düştü.

Komisyon Önder Apo’ya gitmezse bu sorun nasıl çözülecek? Komisyonun İmralı’ya gitmesi süreci ilerletecek. Şimdi hukuki ve yasal adımlara ihtiyaç var, hareketimiz yapabileceği her şeyi yaptı. Şimdi ikinci aşamaya geçilmeli. Gücümüz olmasına rağmen çözüm uğruna PKK’yı dağıttık.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

