Erdoğan, Erhürman’ı resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşıladı.

Erhürman’ı Esenboğa Havalimanı’ndan uğurlayanlar arasında KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, bakanlar ve diğer yetkililer yer aldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman Ankara'da!

İKİLİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRDİ

Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erhürman’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeden önce Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile de ikili görüşmeler yaptı.

Erhürman’a ziyaretinde eşi Nilden Bektaş Erhürman eşlik ediyor. KKTC heyetinde ayrıca Müsteşar Mehmet Dana, Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven ve Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Tünay Mertekçi de bulunuyor.