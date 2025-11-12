KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman Ankara'da!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, resmi ziyaretini gerçekleştirmek amacıyla Ankara'ya geldi.

Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman, Lefkoşa'dan Ata Cumhurbaşkanlığı uçağı ile geldiler.

Erhürman, Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra KKTC'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu tarafından karşılandı.

Davet krizi bitti! KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman Türkiye'ye geliyor

SABAH ANITKABİR'E GİDECEK

Yarın başlayacak resmi ziyaret kapsamında Erhürman ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret edecek. Saat 10.00'da Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak olan Cumhurbaşkanı, saygı duruşunun ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşecek.

Öğle saatlerinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Dışişleri Konutu'nda çalışma yemeğinde bir araya gelecek olan Erhürman, gün içinde KKTC Ankara Büyükelçiliği’ni ziyaret edecek.

Erhürman, öğleden sonra ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devlet başkanı protokolüyle karşılanacak.

ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK

İki cumhurbaşkanı baş başa görüşmenin ardından heyetler arası çalışma yemeğine katılacak. Ziyaret, Erdoğan ve Erhürman'ın Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde düzenlenecek ortak basın toplantısı ile sona erecek.

Cumhurbaşkanı Erhürman ve beraberindeki heyet aynı akşam özel uçakla Lefkoşa'ya dönecek.

KIBRIS TOPLANTISI ÖNCESİ ÖNEMLİ DİPLOMATİK ADIM

Erhürman'ın Ankara ziyareti, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ın Aralık ayında başlatacağı yeni temaslar ve yıl sonunda düzenlenmesi beklenen gayri-resmi 5 artı 1 formatındaki Kıbrıs toplantısı öncesinde önemli bir diplomatik adım olarak değerlendiriliyor.

BM'nin girişimiyle yapılması planlanan toplantıya iki Kıbrıs lideri ile üç garantör ülke (Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık) temsilcileri katılacak. Görüşmenin, yeni sürece dair tarafların siyasi iradesini ve müzakere çerçevesini belirlemesi bekleniyor.

Bu arada Kıbrıs Rum lideri Nikos Hristodulidis ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis bugün Atina'da yapılan Yunanistan–Kıbrıs Hükümetlerarası Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

GÖREVE GELMESİNİN ARDINDAN İLK ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erhürman, 19 Ekim 2025'te yapılan seçimde yüzde 62,76 oyla Cumhurbaşkanı seçilmiş, 24 Ekim'de yemin ederek göreve başlamıştı. Ankara ziyareti, Erhürman'ın göreve gelişinden sonraki ilk resmi yurt dışı ziyareti olma özelliği taşıyor. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, ziyaretin "Türkiye ile KKTC arasındaki kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi ve Kıbrıs Türk halkının egemenlik iradesine verilen desteğin yeniden vurgulanması" açısından özel önem taşıdığını belirtti.