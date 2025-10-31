Erdoğan Bahçeli'ye nasıl karşılık verecek? Mesajı bizzat üst düzey isimler iletmiş

Meclis’in açılış töreninde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ile muhalefet liderlerinin verdiği pozlar gündem olmuştu fakat bu sefer MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılmaması dikkat çekti.

Bahçeli, 29 Ekim’de ne Anıtkabir’deki törene ne Cumhurbaşkanlığı’ndaki tebrik kabulüne ne de akşamki resepsiyona katıldı.

Törenlerden bir gün sonra Bahçeli’nin MHP’nin “Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu” üyeleriyle çektirdiği bir fotoğraf paylaşıldı. Fotoğrafta Bahçeli ayakta, sağlıklı ve enerjik görünüyordu.

24 Saat Gazetesi'nden Gazeteci Nergis Demirkaya’nın ifadesiyle, “Meclis açılışından 28 gün sonra bu kez çekilemeyen bir fotoğrafı" Türk siyasetinde konuşulmaya başlandı.

MHP kulislerine göre Bahçeli’nin törenlere katılmama gerekçesi, KKTC seçimlerinin ardından yaptığı uyarılara kulak verilmemesi.

Bahçeli seçim sonuçları açıklanır açıklanmaz, KKTC’nin Türkiye’ye katılma kararını alması gerektiğini belirten sert bir açıklama yapmıştı.

"BAHÇELİ AÇIĞA DÜŞÜRÜLEMEZ"

Demirkaya, Bahçeli’nin mesajının devlet katında dikkate alınmadığını, tam aksine kutlama mesajlarıyla geçiştirildiğini aktardı. Bir MHP kurmayı ise tepkisini şöyle dile getirdi:

“Devletin KKTC politikası iki devletli çözüm üzerine. Seçimi bu politikayı federasyon diyerek sorgulayan, tartışmaya açan bir isim kazandı. Sayın Bahçeli buradaki tehlikeyi görüp hemen uyarısını yaptı... Ama Sayın Bahçeli’nin mesajı devlet katında hiç dikkate alınmadan peş peşe kutlama mesajları paylaşıldı. Neredeyse Bahçeli’yi tekzip eder şekilde açıklamalar oldu. Hem devletin KKTC politikası hem de Bahçeli açığa düşürülemez, bu kabul edilemez.”

BAHÇELİ'NİN MESAJI İLETİLDİ

MHP’liler, Bahçeli’nin hükümet ortağı olmasına rağmen bugüne dek bakanlık ya da makam istemediğini vurguluyor. Bir kurmay, “MHP ülkenin bekası için ittifaka destek verdi. Siyasi kazanç düşünmedi. Ancak ortaklığın anlamı varsa, Bahçeli’nin sözleri dikkate alınmalı” dedi.

Gerginlik krize dönüşür mü?

MHP’lilere göre yaşanan rahatsızlık bir kırılma değil. Ancak AKP'ye üst düzey isimler üzerinden mesaj iletildi. Şimdi gözler, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ile Bahçeli’nin 30-40 günlük periyotlarla yapılan buluşmasında.

Demirkaya, Bahçeli’nin 2022’deki “Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tanıyınız, anlayınız, anlatınız” sözünü hatırlattı. Bu sözün tersinden okumasıyla MHP’lilerin şimdi “Bahçeli’yi tanıyınız, anlayınız, anlatınız” beklentisinde olduğu yorumu yapılıyor.