Erbakan'dan Trump'ın Gazze planını destekleyen AKP'ye tepki

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AKP'nin de desteklediği Trump'ın Gazze planına tepki gösterdi. Erbakan, "Terör örgütü soykırımcı İsrail’in silahsızlaştırılan Gazze’ye son darbeyi indirmeyi planladığı ortadadır" dedi ve "İktidarı da bu türden şeytani planları destek vermekten vazgeçmeye davet ediyoruz" diye ekledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Netanyahu ile anlaşmaya vardığı Gazze planına tepki gösterdi.

AKP'nin de desteklediği planın İsrail lehine olduğunu vurgulayan Erbakan, "Tek taraflı sözde Barış Planı, Gazze’nin bitiş fermanıdır" dedi.

Pazartesi günü Beyaz Saray'da yapılan görüşmede ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ABD'nin Gazze planı üzerinde anlaşmaya vardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da olumlu karşıladığı plana Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan tepki geldi. "Terör örgütü soykırımcı İsrail’in tamamen silahsızlaştırılan Gazze’ye son darbeyi indirmeyi planladığı ortadadır" diyen Erbakan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

  • "ABD’de bir araya gelen Soykırım destekçisi Trump ile Soykırımcı Netanyahu’nun açıkladıkları Filistin halkının iradesini yansıtmayan tek taraflı sözde Barış Planı, Gazze’nin bitiş fermanıdır. Soykırımcı Netanyahu’nun ‘İsrail hedeflerine ulaşmıştır’ açıklamasıyla memnuniyetini dile getirdiği plan, 2 yıldır tarihin gördüğü en büyük soykırıma maruz kalan Gazzelilerin tamamen silahsızlandırılmasını ve Gazze’nin savunmasız bırakılmasını esas almaktadır.
  • Terör örgütü soykırımcı İsrail’in tamamen silahsızlaştırılan Gazze’ye son darbeyi indirmeyi planladığı ortadadır. İngiltere’nin, Filistin’de İsrail adlı bir devletin kurulacağını ilan ettiği 1917 tarihli Balfour Deklarasyonu’nun 100. Yılında Kudüs’ü başkent ilan eden Soykırım destekçisi Trump, bu ikinci döneminde de Gazze’ye son darbeyi indirme aşamasına gelmiştir."
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan

"İKTİDARI DESTEKTEN VAZGEÇMEYE DAVET EDİYORUZ"

Planı destekleyen iktidara da uyarılarda bulunan Erbakan, "İktidarı da bu türden şeytani planları destek vermekten vazgeçmeye davet ediyoruz" dediği açıklamasını şöyle sonlandırdı:

  • "Gazzelilerin silahsızlandırılması tamamen soykırımcıların insafına terkedilmesi anlamına gelmektedir. Unutulmamalıdır ki sözde barış planı çerçevesinde silahlarını BM’ye teslim eden Boşnaklar, Avrupa’nın ortasında silahlı Sırplar tarafından soykırıma uğratılmışlardır.
  • Soykırım destekçisi Trump ile Soykırımcı Netanyahu’nun açıkladıkları bu şeytani plana karşı çıkmak, başta halkı Müslüman ülkelerin yöneticileri olmak üzere bütün Müslümanların öncelikli vazifesi olmalıdır. Buradan ülkemizdeki siyasi iktidarı da bu türden şeytani planları destek vermekten vazgeçmeye davet ediyoruz."

